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韓國瑜批媒體惹議 韓競辦：長期身為受害者的不平之鳴

2019-12-30 13:01聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜昨日在總統辯論會中批判多家媒體引起關注。韓國瑜競選辦公室表示，這是韓國瑜長期身為受害者的不平之鳴。新聞自由應該被尊重，絕對是大家一致的理念，但是新聞自由不能被無限上綱，是否有部分媒體以無限的新聞自由成為政黨打手，這件事情也應該可以被檢驗，而不是只有候選人應該被檢驗。

韓競辦總發言人王淺秋上午受訪時表示，韓國瑜在辯論會上提出對媒體的批評，是因為長期身為受害者的不平之鳴， 媒體是第四權，也應該受到監督，媒體通常罵人多，很少被罵，韓國瑜是長期受害者，提出不平之鳴。這件事情可以叫做「我們與惡的距離」，媒體第四權也應該被規範監督，而不是無上限，他以受害者的身分強烈質疑許多報導都是偏頗、不正確、沒有受到查證的。

王淺秋說，新聞自由應該被尊重，這是普世價值，絕對是大家一致的理念，韓國瑜尊重新聞自由，但呼籲新聞自由也應該要有查證事實與應該擔負的倫理道德，有其界線與責任，要讓閱聽眾聽到的資訊，都是正確、經過查證的訊息。新聞自由不是沒有上限，無限上綱，應該要被限制，限制的尺度在於是否符合基本民主價值、倫理道德與查證精神、有沒有做到平衡報導。這件事情是應該可以被檢驗，而不是只有候選人應該被檢驗，部分媒體相對違反這件事情，以無限的新聞自由，成為政黨打手，攻擊特定人士，也應該要有檢討空間。她表示，媒體一直以偏頗惡意攻擊報導，相信閱聽人拿遙控器的人都會自己做出判斷。

國民黨總統候選人韓國瑜在總統辯論會中批評媒體造謠。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
國民黨總統候選人韓國瑜在總統辯論會中批評媒體造謠。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
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韓國瑜王淺秋倫理

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