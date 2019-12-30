韓國瑜批媒體惹議 韓競辦：長期身為受害者的不平之鳴

國民黨總統候選人韓國瑜昨日在總統辯論會中批判多家媒體引起關注。韓國瑜競選辦公室表示，這是韓國瑜長期身為受害者的不平之鳴。新聞自由應該被尊重，絕對是大家一致的理念，但是新聞自由不能被無限上綱，是否有部分媒體以無限的新聞自由成為政黨打手，這件事情也應該可以被檢驗，而不是只有候選人應該被檢驗。

韓競辦總發言人王淺秋上午受訪時表示，韓國瑜在辯論會上提出對媒體的批評，是因為長期身為受害者的不平之鳴， 媒體是第四權，也應該受到監督，媒體通常罵人多，很少被罵，韓國瑜是長期受害者，提出不平之鳴。這件事情可以叫做「我們與惡的距離」，媒體第四權也應該被規範監督，而不是無上限，他以受害者的身分強烈質疑許多報導都是偏頗、不正確、沒有受到查證的。