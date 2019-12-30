綠黨民調／柯文哲施政滿意度45% 7成9不支持罷柯

台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 綠黨今天公布台北市長柯文哲連任滿周年的施政滿意度民調，民調結果顯示，台北市民對柯文哲滿意、不滿意的數量相當，其中45.4%受訪民眾表示滿意、45.5%不滿意，其中對柯文哲非常滿意的比例只有7.3%，非常不滿意卻有17.3%，另外，民調結果顯示，台北市民對柯團隊的滿意度為50.6%。

2020大選倒數12天，綠黨委託山水民調，進行柯文哲連任滿周年的滿意度調查，欣賞度部分，台北市民有44.2%欣賞柯文哲、48.5%不欣賞柯文哲，但信賴柯文哲的比例則高於不信賴。

至於針對柯文哲組成台灣民眾黨，近期請假於各區輔選，有52.2%的受訪市民認為「柯文哲沒有專心於市政」，40.1%認為柯文哲還是有專心於市政。另外，針對有人提出罷免柯文哲的構想，調查發現，僅14.9%的市民支持罷免柯文哲，高達78.7%的市民不支持罷免，顯示現階段「罷免柯文哲」現階段並沒有充分的民意基礎。

至於台北市民的不分區政黨支持度傾向，這份民調顯示，國民黨的支持度以21.7%領先民進黨的20.6%、民眾黨支持度為8.6%、時代力量為7.3%，親民黨獲5.3%、綠黨4.9%、台灣基進3.6%，其他政黨則總共有2.6%的支持。