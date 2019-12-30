韓辦批尹立 罷韓口號應改：光復高雄捍衛標案尹立care

韓國瑜競選辦公室上午舉行「北卡神南尹立 神標一出手標案都到手」記者會，指台北有「卡神」楊蕙如，憑著與綠營關係良好，獲得政府標案收入近億元，北市政風處介入調查，還處處碰壁；高雄也有個尹立，專標高雄市文化局標案，出手19次每標必中，命中率百分百，Wecare高雄發起人尹立發動罷韓，「光復高雄，保衛台灣」應該改成「光復高雄，保衛標案 尹立CARE」。

記者會由韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新與北市議員張斯綱、李明賢、高雄市議員陳麗娜共同舉行。

李明賢、張斯綱指出，尹立在擔任中華民國設計師協會理事長、榮譽理事長期間投標19案，其中17個標案為限制性招標，且18個標案只有中華民國設計師協會一家投標，唯一有競爭對手的標案，對手也在中途被勸退。尹立為什麼可以如此神通廣大？是不是量身訂做、特權護航？高雄市政府是不是有門神護航？這是不是陳菊市府、民進黨新潮流派系拿市府資源培養人員。

陳麗娜表示，在尹立擔任中華民國設計師協會理事長、榮譽理事長期間，所有參與文化局的標案，當時的局長就是史哲，史哲為民進黨重點裁培人物，早在陳菊擔任勞委會主委就已跟隨，是為陳菊嫡系子弟兵，而陳菊擔任高雄市長史哲也隨即入府，歷任新聞處長、文化局長、副市長，一路飛黃騰達，而尹立更是史哲一手拉拔；尹立在史哲擔任文化局長任內標案暢行無阻，17項標案沒有特殊原因，只是一般勞務採購就以限制性招標圖利尹立，顯示高雄市整府完全被新潮流佔據，市府資源、公家資源完全作為新潮流壯大自己的金庫。此項案件已送監察院，期望監察院盡速調查。