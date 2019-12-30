網軍案串供？邱毅：楊蕙如起訴前去東京見謝長廷

「卡神」楊蕙楊蕙如（右）操縱網軍被起訴，引發軒然大波，左為駐日代表謝長廷。本報資料照片 分享 facebook 「耀正毅」連線上午舉行記者會，持續追打民進黨網軍。新黨不分區立委候選人邱毅表示，「卡神」楊蕙如在起訴前曾飛東京找駐日代表謝長廷，邱毅質疑這不是串供，什麼才是串供？他說，傳聞有人建議台日協會長邱義仁「處理」楊蕙如，呼籲楊蕙如出面轉當汙點證人。

邱毅說，謝長廷曾承認與楊蕙如一年只見一兩次面，他要問，「今年馬上要結束了，今年是見一次還兩次？」邱毅表示，他至少查到一次，楊蕙如應有內線或是經過偵訊知道自己即將被起訴，在被起訴前關鍵時刻，於11月12至18日期間赴東京，與最親密老闆謝長廷見面。他問謝長廷，楊蕙如去東京找他說了什麼？這不是串供，什麼才是串供？兩人見面說了什麼，請謝長廷據實以告。

另外，邱毅也揭露楊蕙如的狡兔三窟：第一窟是台東老家，第二窟是在台北市易始股份有限公司，第三窟則是新北市中和市景平路一棟社區內套房。邱毅表示，國民黨為尋楊蕙如懸賞100萬，他如果領到100萬，會將一半捐給國民黨，一半捐給新黨，大家一起下架民進黨!

邱毅還提到，謝長廷已將楊蕙如出賣，更有傳聞某媒體大老闆建議邱義仁「處理」掉楊，「處理」的意思要問邱義仁，他呼籲楊蕙如出面轉汙點證人，彌補過去當網軍頭的罪孽，藏匿解決不了問題。

繼「打馬悍將」粉絲團、「媒體別鬼扯」粉絲團後，邱毅今點名「只是堵藍」是新潮流第三個網軍經營的臉書粉專。邱毅說，新潮流網軍是進黨內最強的網軍系統，操盤手是台日協會長邱義仁，操盤地點就在新潮流位於立法院附近的台灣新社會智庫。

邱毅說，邱義仁確實已二度出山，立委段宜康等人都是台灣新社會智庫常客，主要負責掌握金流，金流與慶富案有關、遠航案有關；領導網軍運作；設計奧步。人民對中華民國選舉史上最大醜聞319槍擊案中，邱義仁微笑記憶猶新，更大醜聞正準備上演。雖然現在還不知最後奧步是什麼，很可能與反滲透法有關，這也是民進黨非要通過反滲透法的原因，最大的關鍵還是新潮流。