藍營內部民調評估 高雄5席立委穩定領先5~22%

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺今表示，根據市黨部所做的滾動式民調，高雄8席區域立委選情相當樂觀，有5區穩定領先5~22%，3區則在誤差範圍內PK。關鍵是烏龍共諜案、卡神案及誰對不起高雄人等事件發酵，讓藍營選情翻轉。

莊啟旺上午在市黨部受訪表示，國民黨高雄市黨部有做共5波的滾動式民調，最近一次是12月18日，有5區很穩定地一直領先，3區則在誤差範圍內PK中，穩定領先的領先幅度從5~22%。但至於是哪幾區領先、哪幾區PK，他不願透露。

莊啟旺說，他有信心立委一定全壘打。至於民調翻轉關鍵，他說，關鍵從共諜案烏龍事件發酵，再到卡神案及「誰對不起高雄人」等一直發酵，加上民進黨在高雄執政非常失分，留下負債3300億元，負債比是全國最高的縣市，讓百姓失望。

對於總統選情，莊啟旺說，總統選情應該也會像去年選舉最後一個月大翻轉，但因已蓋牌所以沒有做民調，民調只就做立委部分，既然立委部分已翻轉過來，相信總統選票也應該是翻轉。