親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
反滲透法將闖關
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

強制法官退休！歐盟法院認證波蘭侵害司法獨立

特力撤守大陸的一堂課 何湯雄：羊毛出在狗身上

國民黨批民進黨推反滲透法為選舉 國、親籲選後再審

2019-12-30 12:07聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨中央批評蔡英文總統違反憲政體制，指示反滲透法限期立法，忽視立法程序法案條文充滿爭議仍強硬推動，表達強烈遺憾；反滲透法不是為了反滲透、不是為國家安全，而是為了民進黨的選舉操作，民進黨要為造成社會不安負最大責任。國民黨也宣示反滲透立場，國家安全為黨最重要任務，反對任何滲透威脅或推翻中華民國的舉措。

反滲透法周二將表決，國民黨、親民黨兩黨齊喊話，沒有人反對提升國家安全，呼籲應等選戰熱情過後，交由新民意冷靜好好討論，呼籲民進黨懸崖勒馬。

國民黨義務副秘書長張顯耀上午表達國民黨對反滲透法四點立場。一、國民黨對於中華民國的國家安全自始至終高度重視，國家安全第一，捍衛國家安全，反對任何對中華民國的滲透、威脅，或推翻中華民國的任何舉措，國家安全是黨最重要的工作任務。

二、對於總統指示立法院必須在12月31日通過反滲透法，顯然違反憲政體制。總統應該被立法院監督，結果倒過來指示立法院必須限期完成重大法案，不僅混亂憲政體制，也把立法院當成總統府立法局，如此重大的政策，以草率輕忽的方式指示辦理，國民黨期期以為不可。且反滲透法上月送入立院，未經過一讀委員會審查，也沒召開公聽會與社會及各政黨溝通對話，加上草案內容含混不清、規範對象模糊，如此重大的條文，若要在一天之內強硬表決通過，完全忽視立法程序，國民黨表示強烈遺憾。

三、對於反滲透法引起兩百多萬台商、台生、台幹，以及社會各界、兩岸交流有關團體、個人的強烈不安及恐慌，民進黨中央要負起最大責任，立法若不能解決問題，反而製造更大對立與衝突，這個法案本身就是重大爭議，如何在總統下令後一天內完成三讀？國民黨表達強烈反對。

四、本屆立院任期結束不到一個月之前，明日又是本會期最後一天，民進黨趕在此時要匆忙草率完成反滲透法三讀，中間有沒有選舉操作及政治考慮？民進黨過去三年多都在睡覺？忽略對岸對台灣的滲透與安全疑慮？否則怎會在最後一天醒來，發現若無法趕在最後一天完成立法，就不能保障民進黨在明年1月11日的勝選？反滲透法不是為了反滲透，而是為了民進黨的選舉操作！這法案不是真正為了國家安全，還引起社會民心的強烈反彈與憂慮，希望民進黨在明天懸崖勒馬！

國民黨黨主席吳敦義原定上午親自說明國民黨對反滲透法立場，但最後改由張顯耀說明。黨中央表示，吳敦義非常重視此案，但因上午有其他行程，無法親自說明。

親民黨秘書長李鴻鈞也批評立法院長蘇嘉全在協商過程態度強烈，無協商誠意，短短12條法案牽扯13個部會，竟無主管機關。上周第一次協商，主答竟是陸委會，難道反滲透法最高主管機關是陸委會？民進黨團定義反滲透法對象是境外敵對勢力，中共滲透有罪，日本、美國影響我國就可以嗎？

新黨也批評，反滲透法還沒通過，綠色恐怖已全面降臨。他們接獲台南農民陳情，只是在網上轉發立委高金素梅質疑政府動用農漁民存款投資新南向的影音，竟遭檢調以違反農業金融法傳喚偵辦，且據了解有超過七十人都被列為被告。一旦反滲透法通過，民進黨可把人民對政府的批判，擴大解釋成受滲透的結果，用司法箝制人權。

國民黨義務副祕書長張顯耀(右)上午發表國民黨對反滲透法的四點立場。記者蔡佩芳／攝...
國民黨義務副祕書長張顯耀(右)上午發表國民黨對反滲透法的四點立場。記者蔡佩芳／攝影
分享

反滲透法民進黨國民黨

延伸閱讀

影／強行通過反滲透法 朱立倫：立院閹割成立法...

國新耀正毅連線揭遠航弊案內幕 直指這位

反滲透法31日拚三讀 國民黨呼籲懸崖勒馬

賴中強質疑反滲透法4大漏洞 有侵害人權之虞

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

民調／蔡英文大幅領先韓國瑜 校準後約差11個百分點

2019-12-30 12:15

馬英九到台南陪林燕祝掃街市場拉票 鄉親熱烈歡迎

2019-12-30 12:13

藍營內部民調評估 高雄5席立委穩定領先5~22%

2019-12-30 12:12

學生模擬投票：蔡英文85.4％ 政黨票國民黨只有2.99%

2019-12-30 12:12

反滲透法今再協商 侯友宜：要公開透明

2019-12-30 12:11

鄭秀玲批：反滲透卻讓淘寶入台 行政院「後門都打開」

2019-12-30 12:02

藍綠飛行夾克夯爆能穿去投票嗎？中選會：不可以

2019-12-30 12:01

影／強行通過反滲透法 朱立倫：立院閹割成立法局？

2019-12-30 12:00

原民會推展文健站服務長者 預估109年達380站

2019-12-30 11:57

影／總統府春聯及紅包袋 31日起發放

2019-12-30 11:40

韓國瑜台中晚會超時競選？中市選委會：尚未收到檢舉

2019-12-30 11:31

謝長廷稱2012訪中無公職：我和他們軍方能談什麼？

2019-12-29 23:19

吳敦義失言後少露臉？ 連勝文：他還是有喜歡他的人

2019-12-29 17:41

高嘉瑜開演唱會未唱已燒聲 王世堅將拉小提琴

2019-12-29 14:16

影/決定選舉勝負關鍵 柯文哲：討厭民進黨或討厭國瑜黨

2019-12-29 11:56

揭開候選人書櫃秘密 高嘉瑜、宋楚瑜都最愛自己寫的書

2019-12-29 07:30

宋：並非要拆誰的台 而是希望喚回國民黨

2019-12-28 11:22

新潮流架空小英？林飛帆：韓國瑜對民進黨理解膚淺

2019-12-28 11:07

強碰？賴嘉倫、安定力量同時掃街 黃國昌：平常心看待

2019-12-28 10:58

未婚媽泣訴未婚少女生子墮胎問題 賴神：應專案協助

2019-12-28 10:03

影／副總統陳建仁呼籲票投綠營：切掉紅色中國毒瘤

2019-12-27 15:12

小黨彼此互打？柯文哲：因大黨有錢把小黨變側翼

2019-12-27 14:55

影／陳建仁酸韓國瑜的能源政策：請他回去谷歌

2019-12-27 11:59

韓國瑜29日台中造勢 力拚50萬人潮

2019-12-27 11:18

監委陳師孟「叫陣」辯論 司法人冷回：不爭口舌

2019-12-27 04:19

郭台銘替陳根德站台輔選 遭男子嗆聲：吵到我睡眠了！

2019-12-26 20:53

預言蔡英文會勝選 柯文哲：投給蔡英文的都是不得已

2019-12-26 18:51

侯友宜：對選情不要太樂觀、板橋不是藍大於綠

2019-12-26 11:03

學者看政見發表會 韓痛打蔡「三大虛」卻無法一刀斃命

2019-12-25 19:47

政見發表會／當超級總統出現 宋楚瑜：中華民國就會像魔獸世界

2019-12-25 15:05

陳菊砲轟：聲量低就被當肉砧 柯文哲：請不要問Ａ答Ｂ

2019-12-25 11:44

韓國瑜市長就職周年 高市府公布30項新政成績

2019-12-24 11:31

原民牧師在安全名單邊緣？包正豪嘆：民進黨不能不騙嗎

2019-12-24 08:40

民進黨強力輔選林昶佐洪慈庸 兩人動向將受關注

2019-12-23 12:47

民進黨推反滲透法 宋楚瑜：不要暴衝,逞一時之快很危險

2019-12-22 13:00

挺韓最高潮 韓國瑜上台高唱隱形的翅膀

2019-12-21 15:40

粉鳥部隊現蹤挺韓遊行！Foodpigeon幫波麗士外送治餓

2019-12-21 14:27

柯文哲握58萬決定性票？賴清德：他的票不是跟我一樣？

2019-12-21 10:47

影/「不只芒果乾 拒收芭樂票」勞團號召1/4上街遊行

2019-12-20 12:57
看更多

熱門文章

遭韓國瑜諷改名「二立」 三立氣炸反擊了

2019-12-29 20:21

韓國瑜造勢場HIGH翻 許淑華：讓小英看到中部人實力

2019-12-29 19:05

韓國瑜公開嗆蘋果日報：知識份子良心被狗吃了

2019-12-29 15:08

韓國瑜嗆蘋果日報「沒水準」 學者兩極看法

2019-12-29 20:55

整理包／23條元旦新制上路 電動機車、托育、保單一次報你知

2019-12-30 09:14

脫衣捲袖喊「恁北生氣了」 韓國瑜批民進黨忘記人民

2019-12-29 22:02

一件百萬夾克、一場驚人造勢晚會…一年前的韓流復活了？

2019-12-30 08:00

總統大選辯論韓國瑜罵媒體 傳播學者：失禮且不智

2019-12-29 20:16

影／風雨生信心！ 韓國瑜台中造勢開場聚集7萬人

2019-12-29 18:25

學者：韓國瑜搶淺藍票 罵媒體可能失去中間選民

2019-12-29 19:36

韓國瑜評歷任總統：陳水扁貪、馬英九軟、蔡英文空

2019-12-29 16:47

柯文哲看總統辯論會感想「慘」 結論台灣要脫離藍綠

2019-12-29 20:54

喻蔡英文為漢獻帝 宋楚瑜評韓國瑜：不重要人物不必列

2019-12-29 17:34

韓國瑜嗆提問媒體 陳芳明：粗暴無禮已超出民主界線

2019-12-30 08:40

顏清標拜求媽祖 韓國瑜造勢晚會7點開始雨真停了

2019-12-29 20:27

韓國瑜辯論會違規使用手機？ 蔡陣營：請韓陣營說明

2019-12-29 17:46

評總統辯論會 橘營：宋楚瑜99分蔡英文85分韓國瑜59分

2019-12-29 20:44

才批完馬英九「軟」 韓國瑜臉書緩頰是人善「心軟」

2019-12-29 22:02

韓國瑜批沒水準 蘋果日報反嗆：為民主選舉作最壞示範

2019-12-29 19:42

韓國瑜辯論會違規使用手機？ 葉慶元：沒協調過這件事

2019-12-29 19:18

鄭麗君今將陪林昶佐掃街 網友注意力卻歪樓到雞排妹

2019-12-30 08:18

堅持到底就對了 挺韓國瑜小販：證明雨勢影響不了大家

2019-12-29 21:35

韓國瑜嗆中央社「可憐」 用意識形態把自己綁起來

2019-12-29 15:31

影／雨襲韓國瑜台中造勢場 四叉貓：貢丸湯愈喝愈滿

2019-12-29 23:56

獨／又被抹黃？點進韓國瑜.com竟連結到色情網站

2019-12-30 00:12

韓國瑜造勢7萬張椅子全滿 林明溱：用力拉票拉下民進黨

2019-12-29 18:50

韓國瑜造勢場合爆粗口 賴清德勸：輸也要輸得漂亮

2019-12-30 10:20

蔡英文：要聽到韓國瑜具體政見 我已不抱希望

2019-12-29 14:55

韓國瑜今晚台中造勢 藍營立委候選人白天好忙

2019-12-29 15:18

空汙大遊行 賴清德、張善政到場都被嗆聲

2019-12-29 13:36

韓國瑜被指川普化 游梓翔：你以為美國政壇僅川普罵媒體？

2019-12-30 08:55

自認被黑一年半 韓國瑜點名三立應改名「兩粒」

2019-12-29 17:19

蔡英文選前台中造勢拚4萬人 競總：務實估計不像對手自誇

2019-12-29 17:19

謝長廷稱2012訪中無公職：我和他們軍方能談什麼？

2019-12-29 23:19

【即時短評】辯論會蔡英文韓國瑜互酸無極限 宋楚瑜像老師

2019-12-29 18:11

韓國瑜開嗆蘋果三立 宋楚瑜：川普是壞例子不要學他

2019-12-29 15:19

【即時短評】4年之後 在總統辯論會聽見兩岸關係的轉變

2019-12-29 17:14

影／韓國瑜到場 民眾高喊「總統好」擁戴式歡迎

2019-12-29 21:45

細數韓國瑜政績 李四川：民進黨執政台灣沒有比較好

2019-12-29 20:51

韓國瑜辯論會罵媒體「沒水準」 柯文哲苦笑：看完再評論

2019-12-29 16:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top