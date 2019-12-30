國民黨批民進黨推反滲透法為選舉 國、親籲選後再審
國民黨中央批評蔡英文總統違反憲政體制，指示反滲透法限期立法，忽視立法程序法案條文充滿爭議仍強硬推動，表達強烈遺憾；反滲透法不是為了反滲透、不是為國家安全，而是為了民進黨的選舉操作，民進黨要為造成社會不安負最大責任。國民黨也宣示反滲透立場，國家安全為黨最重要任務，反對任何滲透威脅或推翻中華民國的舉措。
反滲透法周二將表決，國民黨、親民黨兩黨齊喊話，沒有人反對提升國家安全，呼籲應等選戰熱情過後，交由新民意冷靜好好討論，呼籲民進黨懸崖勒馬。
國民黨義務副秘書長張顯耀上午表達國民黨對反滲透法四點立場。一、國民黨對於中華民國的國家安全自始至終高度重視，國家安全第一，捍衛國家安全，反對任何對中華民國的滲透、威脅，或推翻中華民國的任何舉措，國家安全是黨最重要的工作任務。
二、對於總統指示立法院必須在12月31日通過反滲透法，顯然違反憲政體制。總統應該被立法院監督，結果倒過來指示立法院必須限期完成重大法案，不僅混亂憲政體制，也把立法院當成總統府立法局，如此重大的政策，以草率輕忽的方式指示辦理，國民黨期期以為不可。且反滲透法上月送入立院，未經過一讀委員會審查，也沒召開公聽會與社會及各政黨溝通對話，加上草案內容含混不清、規範對象模糊，如此重大的條文，若要在一天之內強硬表決通過，完全忽視立法程序，國民黨表示強烈遺憾。
三、對於反滲透法引起兩百多萬台商、台生、台幹，以及社會各界、兩岸交流有關團體、個人的強烈不安及恐慌，民進黨中央要負起最大責任，立法若不能解決問題，反而製造更大對立與衝突，這個法案本身就是重大爭議，如何在總統下令後一天內完成三讀？國民黨表達強烈反對。
四、本屆立院任期結束不到一個月之前，明日又是本會期最後一天，民進黨趕在此時要匆忙草率完成反滲透法三讀，中間有沒有選舉操作及政治考慮？民進黨過去三年多都在睡覺？忽略對岸對台灣的滲透與安全疑慮？否則怎會在最後一天醒來，發現若無法趕在最後一天完成立法，就不能保障民進黨在明年1月11日的勝選？反滲透法不是為了反滲透，而是為了民進黨的選舉操作！這法案不是真正為了國家安全，還引起社會民心的強烈反彈與憂慮，希望民進黨在明天懸崖勒馬！
國民黨黨主席吳敦義原定上午親自說明國民黨對反滲透法立場，但最後改由張顯耀說明。黨中央表示，吳敦義非常重視此案，但因上午有其他行程，無法親自說明。
親民黨秘書長李鴻鈞也批評立法院長蘇嘉全在協商過程態度強烈，無協商誠意，短短12條法案牽扯13個部會，竟無主管機關。上周第一次協商，主答竟是陸委會，難道反滲透法最高主管機關是陸委會？民進黨團定義反滲透法對象是境外敵對勢力，中共滲透有罪，日本、美國影響我國就可以嗎？
新黨也批評，反滲透法還沒通過，綠色恐怖已全面降臨。他們接獲台南農民陳情，只是在網上轉發立委高金素梅質疑政府動用農漁民存款投資新南向的影音，竟遭檢調以違反農業金融法傳喚偵辦，且據了解有超過七十人都被列為被告。一旦反滲透法通過，民進黨可把人民對政府的批判，擴大解釋成受滲透的結果，用司法箝制人權。
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