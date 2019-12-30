國民黨批民進黨推反滲透法為選舉 國、親籲選後再審

國民黨中央批評蔡英文總統違反憲政體制，指示反滲透法限期立法，忽視立法程序法案條文充滿爭議仍強硬推動，表達強烈遺憾；反滲透法不是為了反滲透、不是為國家安全，而是為了民進黨的選舉操作，民進黨要為造成社會不安負最大責任。國民黨也宣示反滲透立場，國家安全為黨最重要任務，反對任何滲透威脅或推翻中華民國的舉措。

反滲透法周二將表決，國民黨、親民黨兩黨齊喊話，沒有人反對提升國家安全，呼籲應等選戰熱情過後，交由新民意冷靜好好討論，呼籲民進黨懸崖勒馬。

國民黨義務副秘書長張顯耀上午表達國民黨對反滲透法四點立場。一、國民黨對於中華民國的國家安全自始至終高度重視，國家安全第一，捍衛國家安全，反對任何對中華民國的滲透、威脅，或推翻中華民國的任何舉措，國家安全是黨最重要的工作任務。

二、對於總統指示立法院必須在12月31日通過反滲透法，顯然違反憲政體制。總統應該被立法院監督，結果倒過來指示立法院必須限期完成重大法案，不僅混亂憲政體制，也把立法院當成總統府立法局，如此重大的政策，以草率輕忽的方式指示辦理，國民黨期期以為不可。且反滲透法上月送入立院，未經過一讀委員會審查，也沒召開公聽會與社會及各政黨溝通對話，加上草案內容含混不清、規範對象模糊，如此重大的條文，若要在一天之內強硬表決通過，完全忽視立法程序，國民黨表示強烈遺憾。

三、對於反滲透法引起兩百多萬台商、台生、台幹，以及社會各界、兩岸交流有關團體、個人的強烈不安及恐慌，民進黨中央要負起最大責任，立法若不能解決問題，反而製造更大對立與衝突，這個法案本身就是重大爭議，如何在總統下令後一天內完成三讀？國民黨表達強烈反對。

四、本屆立院任期結束不到一個月之前，明日又是本會期最後一天，民進黨趕在此時要匆忙草率完成反滲透法三讀，中間有沒有選舉操作及政治考慮？民進黨過去三年多都在睡覺？忽略對岸對台灣的滲透與安全疑慮？否則怎會在最後一天醒來，發現若無法趕在最後一天完成立法，就不能保障民進黨在明年1月11日的勝選？反滲透法不是為了反滲透，而是為了民進黨的選舉操作！這法案不是真正為了國家安全，還引起社會民心的強烈反彈與憂慮，希望民進黨在明天懸崖勒馬！

國民黨黨主席吳敦義原定上午親自說明國民黨對反滲透法立場，但最後改由張顯耀說明。黨中央表示，吳敦義非常重視此案，但因上午有其他行程，無法親自說明。

親民黨秘書長李鴻鈞也批評立法院長蘇嘉全在協商過程態度強烈，無協商誠意，短短12條法案牽扯13個部會，竟無主管機關。上周第一次協商，主答竟是陸委會，難道反滲透法最高主管機關是陸委會？民進黨團定義反滲透法對象是境外敵對勢力，中共滲透有罪，日本、美國影響我國就可以嗎？