鄭秀玲批：反滲透卻讓淘寶入台 行政院「後門都打開」

「反滲透法」今在立院二度協商，經濟民主連合、時代力量與獨派團體紛紛表達支持，時代力量立委鄭秀玲雖支持修反滲透法，但質疑行政院讓中國電商平台「淘寶台灣」轉彎登台是漏洞，恐讓台灣中小企業被掏空，批行政院「後門都打開」，院長蘇貞昌應該要出面正視這個問題。

經濟民主連合召集人賴中強表達支持反滲透法修法，但也提出法案4大漏洞，像是草案第6條應刪除「擾亂社會秩序」，因為不明確的法律概念，有侵害人權之虞。鄭秀玲說，全力支持的建議，因為賴是台灣忠誠鬥士，保衛台灣主權與民主，這些修法漏洞希望民進黨聽進去。

不過話鋒一轉，鄭秀玲說，全世界目前時勢所趨，美國、澳洲等等都在訂相關法令， 敵外勢力無所不用其極想要介入選舉，但民進黨團版本的反滲透法修法是範圍非常有限，更是用保台護國口號在獲取政黨與選舉利益。

「行政院後門都打開！」鄭秀玲批評，行政院讓中資進來，原先中國電商平台「淘寶台灣」登台一案，投審會已經駁回，現在卻轉個彎，透過商業司中部辦公室與英商克雷達在台灣經營分公司的方式，讓淘寶通過外資分公司審核的形式進入台灣電商市場，目前已經在網路上招商。