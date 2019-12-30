藍綠飛行夾克夯爆能穿去投票嗎？中選會：不可以

總統大選倒數計時，台中市選委會今召開記者會，說明立委公辦政見會主播時間。台中市選委會主委黃崇典說，投票日當天凌晨起不能再拉票、助選，穿戴特定候選人號次、名字的物件或比手勢都禁止，違者可裁罰50萬元。

這次選舉夯爆的藍綠飛行夾克或國旗裝能不能穿？中選會副主委陳朝建說，投票日當天不能從事競選、助選活動，這類飛行夾克夾帶政黨與候選人資訊，投票日當天不能穿著；至於單純穿國旗裝，沒有干擾投票行為者則沒有問題。

台中市選委會表示，總統法定競選期間自14日到明年1月10日，立委競選期間為明年1月1日到10日，投票日1月11日凌晨起，個人、候選人團隊、政黨等不能再從事競選活動，個人拉票助選也禁止，違者可罰款50萬至500萬元，請勿以身試法。

台中市選委會選監小組召集人王洲明說，過去曾有候選人團隊在投開票所外比手勢，結果被檢舉挨罰50萬元，穿著有特定號次、候選人名字的服裝都屬違法行為，在臉書或通訊軟體拉票助選，只要涉及特定的號次或對象，經檢舉後都會被裁罰。

藍綠陣營推出的飛行夾克，綠營有928民進黨黨慶的數字，藍營的胸前有「H」字樣，投票日能不能穿？中選會表示，投票日依法不能從事境競選、助選活動，當天政黨候選人不能以文字圖畫影像穿插有候選人政黨資訊，坊間流行的飛行夾克有夾帶政黨、候選人的資訊，投票日當天不能穿著。