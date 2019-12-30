親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
反滲透法將闖關
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

強制法官退休！歐盟法院認證波蘭侵害司法獨立

特力撤守大陸的一堂課 何湯雄：羊毛出在狗身上

韓國瑜台中晚會超時競選？中市選委會：尚未收到檢舉

2019-12-30 11:31聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在台中辦造勢晚會，外界質疑超過晚間10點的法定競選期間...
國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在台中辦造勢晚會，外界質疑超過晚間10點的法定競選期間。台中市選委會表示，目前未收到檢舉，若有具體檢舉，將調閱警方記錄開會決議。記者黃仲裕／攝影
分享
國民黨總統候選人韓國瑜昨晚台中造勢晚會，有沒有超過法定競選期間？台中市選委會副總幹事賴鎮安說，目前選委會沒接獲檢舉，如果有人檢舉，將調閱台中市警方的出勤紀錄，若超過晚間10點仍進行競選活動，將依法開罰50萬到500萬元，不過散場秩序維持不在此限。

韓國瑜台中總部發言人黃健豪說，總部認定是沒有超過晚間10點，但有沒有超時競選？尊重警方與選委會的認定，散場後為維持秩序，舞台上還有尋人、尋物的廣播，可能造成誤會，也對周邊住戶致上歉意。

韓國瑜昨晚在台中南屯的重劃區空地，舉辦大型造勢晚會，主辦單位宣稱現場湧入30萬人。台中昨天整天下雨，直到晚間9點雨勢停止，韓國瑜上台致詞後，台下數度高喊「總統好」打斷他的談話，韓國瑜甚至要求台下不要再喊了。

韓國瑜昨晚的造勢晚會湧入人群，周邊交通擁擠，有民眾質疑韓國瑜造勢超過法定競選時間。台中市選委會表示，總統選舉法定競選時間從12月14日至明年1月10日，每天上午7點到晚間10點，若不在法定期間從事競選活動，涉及總統副總統選罷法50條、96條，違規可裁罰50萬至500萬元。

台中市選委會表示，目前並未收到檢舉，若收到檢舉，將調閱台中市警方的現場執勤紀錄，確認競選活動有沒有超過晚間10點，若有超過法定時間，另要確認是競選活動或必要的散場秩序維持，將召開選監小組會議後，再送選舉委員會議決定。

台中市選委會主委黃崇典說，明年1月11日選舉區分總統、區域立委與政黨票3張選票，呼籲踴躍投票，預估投票率與本屆總統大選台中市投票率約68.36%接近，今年增開248個投開票所，預估投票日晚間9點可完成投開票。

國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在台中辦造勢晚會，外界質疑超過晚間10點的法定競選期間...
國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在台中辦造勢晚會，外界質疑超過晚間10點的法定競選期間。台中市選委會表示，目前未收到檢舉，若有具體檢舉，將調閱警方記錄開會決議。記者黃仲裕／攝影
分享

【相關閱讀】


‧ 選戰倒數！3組人馬政見、背景超級比一比
‧ 網路聲量高=當選率高？總統候選人殘酷人氣大對決
‧ 他擠下高嘉瑜拿下冠軍！呼聲最高的「新秀立委」排行來了
‧ 立委激戰選區多！412人角逐72席次 完整名單一次看

韓國瑜台中市選委會

延伸閱讀

韓國瑜嗆媒體該道歉？朱立倫：從頭到尾是非典候...

總統辯論會對韓國瑜選情有拉抬？張善政：那是絕...

韓國瑜辯論會罵媒體引熱議 張善政：有些的確需...

獨／又被抹黃？點進韓國瑜.com竟連結到色情...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

民調／蔡英文大幅領先韓國瑜 校準後約差11個百分點

2019-12-30 12:15

馬英九到台南陪林燕祝掃街市場拉票 鄉親熱烈歡迎

2019-12-30 12:13

藍營內部民調評估 高雄5席立委穩定領先5~22%

2019-12-30 12:12

學生模擬投票：蔡英文85.4％ 政黨票國民黨只有2.99%

2019-12-30 12:12

反滲透法今再協商 侯友宜：要公開透明

2019-12-30 12:11

國民黨批民進黨推反滲透法為選舉 國、親籲選後再審

2019-12-30 12:07

鄭秀玲批：反滲透卻讓淘寶入台 行政院「後門都打開」

2019-12-30 12:02

藍綠飛行夾克夯爆能穿去投票嗎？中選會：不可以

2019-12-30 12:01

影／強行通過反滲透法 朱立倫：立院閹割成立法局？

2019-12-30 12:00

原民會推展文健站服務長者 預估109年達380站

2019-12-30 11:57

影／總統府春聯及紅包袋 31日起發放

2019-12-30 11:40

謝長廷稱2012訪中無公職：我和他們軍方能談什麼？

2019-12-29 23:19

吳敦義失言後少露臉？ 連勝文：他還是有喜歡他的人

2019-12-29 17:41

高嘉瑜開演唱會未唱已燒聲 王世堅將拉小提琴

2019-12-29 14:16

影/決定選舉勝負關鍵 柯文哲：討厭民進黨或討厭國瑜黨

2019-12-29 11:56

揭開候選人書櫃秘密 高嘉瑜、宋楚瑜都最愛自己寫的書

2019-12-29 07:30

宋：並非要拆誰的台 而是希望喚回國民黨

2019-12-28 11:22

新潮流架空小英？林飛帆：韓國瑜對民進黨理解膚淺

2019-12-28 11:07

強碰？賴嘉倫、安定力量同時掃街 黃國昌：平常心看待

2019-12-28 10:58

未婚媽泣訴未婚少女生子墮胎問題 賴神：應專案協助

2019-12-28 10:03

影／副總統陳建仁呼籲票投綠營：切掉紅色中國毒瘤

2019-12-27 15:12

小黨彼此互打？柯文哲：因大黨有錢把小黨變側翼

2019-12-27 14:55

影／陳建仁酸韓國瑜的能源政策：請他回去谷歌

2019-12-27 11:59

韓國瑜29日台中造勢 力拚50萬人潮

2019-12-27 11:18

監委陳師孟「叫陣」辯論 司法人冷回：不爭口舌

2019-12-27 04:19

郭台銘替陳根德站台輔選 遭男子嗆聲：吵到我睡眠了！

2019-12-26 20:53

預言蔡英文會勝選 柯文哲：投給蔡英文的都是不得已

2019-12-26 18:51

侯友宜：對選情不要太樂觀、板橋不是藍大於綠

2019-12-26 11:03

學者看政見發表會 韓痛打蔡「三大虛」卻無法一刀斃命

2019-12-25 19:47

政見發表會／當超級總統出現 宋楚瑜：中華民國就會像魔獸世界

2019-12-25 15:05

陳菊砲轟：聲量低就被當肉砧 柯文哲：請不要問Ａ答Ｂ

2019-12-25 11:44

韓國瑜市長就職周年 高市府公布30項新政成績

2019-12-24 11:31

原民牧師在安全名單邊緣？包正豪嘆：民進黨不能不騙嗎

2019-12-24 08:40

民進黨強力輔選林昶佐洪慈庸 兩人動向將受關注

2019-12-23 12:47

民進黨推反滲透法 宋楚瑜：不要暴衝,逞一時之快很危險

2019-12-22 13:00

挺韓最高潮 韓國瑜上台高唱隱形的翅膀

2019-12-21 15:40

粉鳥部隊現蹤挺韓遊行！Foodpigeon幫波麗士外送治餓

2019-12-21 14:27

柯文哲握58萬決定性票？賴清德：他的票不是跟我一樣？

2019-12-21 10:47

影/「不只芒果乾 拒收芭樂票」勞團號召1/4上街遊行

2019-12-20 12:57
看更多

熱門文章

遭韓國瑜諷改名「二立」 三立氣炸反擊了

2019-12-29 20:21

韓國瑜造勢場HIGH翻 許淑華：讓小英看到中部人實力

2019-12-29 19:05

韓國瑜公開嗆蘋果日報：知識份子良心被狗吃了

2019-12-29 15:08

韓國瑜嗆蘋果日報「沒水準」 學者兩極看法

2019-12-29 20:55

整理包／23條元旦新制上路 電動機車、托育、保單一次報你知

2019-12-30 09:14

脫衣捲袖喊「恁北生氣了」 韓國瑜批民進黨忘記人民

2019-12-29 22:02

一件百萬夾克、一場驚人造勢晚會…一年前的韓流復活了？

2019-12-30 08:00

總統大選辯論韓國瑜罵媒體 傳播學者：失禮且不智

2019-12-29 20:16

影／風雨生信心！ 韓國瑜台中造勢開場聚集7萬人

2019-12-29 18:25

學者：韓國瑜搶淺藍票 罵媒體可能失去中間選民

2019-12-29 19:36

韓國瑜評歷任總統：陳水扁貪、馬英九軟、蔡英文空

2019-12-29 16:47

柯文哲看總統辯論會感想「慘」 結論台灣要脫離藍綠

2019-12-29 20:54

喻蔡英文為漢獻帝 宋楚瑜評韓國瑜：不重要人物不必列

2019-12-29 17:34

韓國瑜嗆提問媒體 陳芳明：粗暴無禮已超出民主界線

2019-12-30 08:40

顏清標拜求媽祖 韓國瑜造勢晚會7點開始雨真停了

2019-12-29 20:27

韓國瑜辯論會違規使用手機？ 蔡陣營：請韓陣營說明

2019-12-29 17:46

評總統辯論會 橘營：宋楚瑜99分蔡英文85分韓國瑜59分

2019-12-29 20:44

才批完馬英九「軟」 韓國瑜臉書緩頰是人善「心軟」

2019-12-29 22:02

韓國瑜批沒水準 蘋果日報反嗆：為民主選舉作最壞示範

2019-12-29 19:42

韓國瑜辯論會違規使用手機？ 葉慶元：沒協調過這件事

2019-12-29 19:18

鄭麗君今將陪林昶佐掃街 網友注意力卻歪樓到雞排妹

2019-12-30 08:18

堅持到底就對了 挺韓國瑜小販：證明雨勢影響不了大家

2019-12-29 21:35

韓國瑜嗆中央社「可憐」 用意識形態把自己綁起來

2019-12-29 15:31

影／雨襲韓國瑜台中造勢場 四叉貓：貢丸湯愈喝愈滿

2019-12-29 23:56

獨／又被抹黃？點進韓國瑜.com竟連結到色情網站

2019-12-30 00:12

韓國瑜造勢7萬張椅子全滿 林明溱：用力拉票拉下民進黨

2019-12-29 18:50

韓國瑜造勢場合爆粗口 賴清德勸：輸也要輸得漂亮

2019-12-30 10:20

蔡英文：要聽到韓國瑜具體政見 我已不抱希望

2019-12-29 14:55

韓國瑜今晚台中造勢 藍營立委候選人白天好忙

2019-12-29 15:18

空汙大遊行 賴清德、張善政到場都被嗆聲

2019-12-29 13:36

韓國瑜被指川普化 游梓翔：你以為美國政壇僅川普罵媒體？

2019-12-30 08:55

自認被黑一年半 韓國瑜點名三立應改名「兩粒」

2019-12-29 17:19

蔡英文選前台中造勢拚4萬人 競總：務實估計不像對手自誇

2019-12-29 17:19

謝長廷稱2012訪中無公職：我和他們軍方能談什麼？

2019-12-29 23:19

【即時短評】辯論會蔡英文韓國瑜互酸無極限 宋楚瑜像老師

2019-12-29 18:11

韓國瑜開嗆蘋果三立 宋楚瑜：川普是壞例子不要學他

2019-12-29 15:19

【即時短評】4年之後 在總統辯論會聽見兩岸關係的轉變

2019-12-29 17:14

影／韓國瑜到場 民眾高喊「總統好」擁戴式歡迎

2019-12-29 21:45

細數韓國瑜政績 李四川：民進黨執政台灣沒有比較好

2019-12-29 20:51

韓國瑜辯論會罵媒體「沒水準」 柯文哲苦笑：看完再評論

2019-12-29 16:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top