韓國瑜台中晚會超時競選？中市選委會：尚未收到檢舉

國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在台中辦造勢晚會，外界質疑超過晚間10點的法定競選期間。台中市選委會表示，目前未收到檢舉，若有具體檢舉，將調閱警方記錄開會決議。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 國民黨總統候選人韓國瑜昨晚台中造勢晚會，有沒有超過法定競選期間？台中市選委會副總幹事賴鎮安說，目前選委會沒接獲檢舉，如果有人檢舉，將調閱台中市警方的出勤紀錄，若超過晚間10點仍進行競選活動，將依法開罰50萬到500萬元，不過散場秩序維持不在此限。

韓國瑜台中總部發言人黃健豪說，總部認定是沒有超過晚間10點，但有沒有超時競選？尊重警方與選委會的認定，散場後為維持秩序，舞台上還有尋人、尋物的廣播，可能造成誤會，也對周邊住戶致上歉意。

韓國瑜昨晚在台中南屯的重劃區空地，舉辦大型造勢晚會，主辦單位宣稱現場湧入30萬人。台中昨天整天下雨，直到晚間9點雨勢停止，韓國瑜上台致詞後，台下數度高喊「總統好」打斷他的談話，韓國瑜甚至要求台下不要再喊了。

韓國瑜昨晚的造勢晚會湧入人群，周邊交通擁擠，有民眾質疑韓國瑜造勢超過法定競選時間。台中市選委會表示，總統選舉法定競選時間從12月14日至明年1月10日，每天上午7點到晚間10點，若不在法定期間從事競選活動，涉及總統副總統選罷法50條、96條，違規可裁罰50萬至500萬元。

台中市選委會表示，目前並未收到檢舉，若收到檢舉，將調閱台中市警方的現場執勤紀錄，確認競選活動有沒有超過晚間10點，若有超過法定時間，另要確認是競選活動或必要的散場秩序維持，將召開選監小組會議後，再送選舉委員會議決定。