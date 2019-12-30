北市第七選區激戰 許淑華喊：民調已黃金交叉

許淑華也出動「秘密武器」，也就是一輛小車改造的掃街車。有別於以往的吉普車，小車的高度較矮，不僅視線和路人平行，還可以深入巷弄之間。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook 隨著2020選戰進入最後倒數，北市多個立委選區選情也陷入膠著，為了拉抬小雞選情，民進黨副總統候選人賴清德今以車隊掃街方式，分別輔選第七選區許淑華、第三選區吳怡農、第五選區謝佩芬。

許淑華也出動「秘密武器」，也就是一輛小車改造的掃街車。有別於以往的吉普車，小車的高度較矮，不僅視線和路人平行，還可以深入巷弄之間。

對於選情，許淑華表示，我們自己都有在監看民調，民調是一直都在上升，如今已經黃金交叉，相信對手、國民黨現任立委費鴻泰的壓力很大，因為看到他不僅站路口，也是在巷弄走路拜票，且一直舉辦活動、各種後援會，甚至找趙少康、朱立倫站台，如果民調沒有逼近，相信他不會這麼緊張。

許淑華也說，希望民眾可以好好看看，自己不是今天才在選舉，也不是今天才在做事，不會因為選舉而緊張，而是希望大家都可以看到她的政績，多多幫忙加油，也相信有能力翻轉松山信義。

賴清德也說，對於許淑華有信心，不管是民調，還是兩軍對陣，都已經呈現勢均力敵、黃金交叉，一開始雖然大家並不看好許淑華，但經過努力已經達到伯仲之間，希望大家鼎力支持，讓會做事、肯做事、願意做事，為大家而戰的許淑華進入國會。