韓國瑜川普化？游梓翔：你以為美國政壇僅川普罵媒體？

總統大選辯論,國民黨候選人韓國瑜點名蘋果日報、三立電視台對他造謠抹黑,指中央社「用意識形態把自己綁起來」。親民黨總統候選人宋楚瑜要韓勿學美國總統川普。世新大學副校長游梓翔認為,美國不只川普批評了媒體,爭取民主黨提名的華倫也批評過福斯電視台,難道錯的一定是哈佛大學前教授華倫,媒體都沒有需要檢討的地方嗎?

游梓翔在臉書發文說,韓國瑜在辯論中批評「蘋果日報」的用語是否過重、場合是否適當,確實有商榷空間。但除了檢討政治人物,難道媒體的不公都沒有需要檢討之處嗎?在國政辯論中只有一次提問機會的媒體,需要在提問中來個「王小姐」嗎?

他說,有評論說韓國瑜「川普化」,但你以為美國只有川普對媒體有意見嗎?一般印象認為川普喜歡批評媒體,因此可以用簡單結論說川普是「民粹」。但只要有嚴重偏頗的媒體,政治人物當然也可以提出批評。

游梓翔說,例如目前仍在民主黨爭取提名的華倫(Elizabeth Warren),是哈佛法學教授出身,學問和風度和川普不是一個檔次。她曾經在今年5月,拒絕了福斯(Fox)電視台的辯論邀請,並在推特解釋理由,她說,「福斯新聞是一個用仇恨賺錢的鬧劇,他們將擴音器給了種族主義者和陰謀論者。福斯是設計來製造我們彼此對立的⋯⋯」(Fox News is a hate-for-profit racket that gives a megaphone to racists and conspiracists — its designed to turn us against each other…)