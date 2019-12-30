韓國瑜川普化？游梓翔：你以為美國政壇僅川普罵媒體？

總統大選辯論，國民黨候選人韓國瑜點名蘋果日報、三立電視台對他造謠抹黑，指中央社「用意識形態把自己綁起來」。親民黨總統候選人宋楚瑜要韓勿學美國總統川普。世新大學副校長游梓翔認為，美國不只川普批評了媒體，爭取民主黨提名的華倫也批評過福斯電視台，難道錯的一定是哈佛大學前教授華倫，媒體都沒有需要檢討的地方嗎？

游梓翔在臉書發文說，韓國瑜在辯論中批評「蘋果日報」的用語是否過重、場合是否適當，確實有商榷空間。但除了檢討政治人物，難道媒體的不公都沒有需要檢討之處嗎？在國政辯論中只有一次提問機會的媒體，需要在提問中來個「王小姐」嗎？

他說，有評論說韓國瑜「川普化」，但你以為美國只有川普對媒體有意見嗎？一般印象認為川普喜歡批評媒體，因此可以用簡單結論說川普是「民粹」。但只要有嚴重偏頗的媒體，政治人物當然也可以提出批評。

游梓翔說，例如目前仍在民主黨爭取提名的華倫（Elizabeth Warren），是哈佛法學教授出身，學問和風度和川普不是一個檔次。她曾經在今年5月，拒絕了福斯（Fox）電視台的辯論邀請，並在推特解釋理由，她說，「福斯新聞是一個用仇恨賺錢的鬧劇，他們將擴音器給了種族主義者和陰謀論者。福斯是設計來製造我們彼此對立的⋯⋯」（Fox News is a hate-for-profit racket that gives a megaphone to racists and conspiracists — its designed to turn us against each other…）