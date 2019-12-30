親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
反滲透法將闖關
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

評／「引民進黨批民進黨」辯論會金句爆發 庶民文青直球對決

公投被脫鉤2020大選 黃士修：根本是為了自己權力私慾

2019-12-30 06:31聯合報 記者吳淑君／即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜昨在辯論會上，批評蔡總統「沒收」去年公投結果，是打臉力推公投法的已故立委蔡同榮；蔡英文說，「沒收公投這句話真的言重了」，公投不受選舉輸贏影響，對民主發展、公投制度健全更好。以核養綠提案人黃士修批，公投被脫鉤2020大選了，根本是為了自己的權力私慾，踐踏民主前輩們的屍骨。

總統候選人辯論會上，聯合報總編輯范凌嘉詢問，蔡總統執政前說台灣人有權利要求公投，但執政後卻對公投結果視而不見，甚至以多數強行修法，限制人民公投的時機。「沒收公投符合您主張的還權於民？」

蔡英文說，上次九合一選舉，有好幾十項公投議題，造成選舉步調大亂，人民大排長龍投票。「我們希望公投能經過足夠討論」，如果把兩件事分開、脫鉤，讓公投回歸公投，大家各提議案連署，能形成社會討論的氛圍，不受到選舉輸贏的影響，對台灣的民主發展、公投制度的健全其實更好。

以核養綠公投提案人黃士修，在臉書核能流言終結者聊天室貼文指出，公投被脫鉤2020大選了，要到2021才能公投。

回顧今年僅有一項核四公投成案，蔡英文總統宣稱因選務混亂，才在一天之內修法，將公投脫鉤大選，這根本是為了自己的權力私慾，踐踏民主前輩們的屍骨。

各位，請回想起2018年11月24日的民怨血淚，2020年1月11日總統大選是最後的機會，「讓我們一起守護台灣主權，捍衛台灣民主。」

有網友留言說，已經公投脫勾大選，結果我們偉大的政府竟然還要花費經費增設投開票所避免塞車，邏輯是不是哪裡有問題？更有人指出去年的大亂，票匭不增反怪公投太多?中選會的失職反怪提案人?

韓國瑜昨在辯論會上，批評蔡總統「沒收」去年公投結果，是打臉力推公投法的已故立委蔡...
韓國瑜昨在辯論會上，批評蔡總統「沒收」去年公投結果，是打臉力推公投法的已故立委蔡同榮；蔡英文說，「沒收公投這句話真的言重了」。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
分享

公投九合一選舉蔡英文

延伸閱讀

蔡英文說用命發電？黃士修：沒發過電的核四保警...

控府院介入中選會挨告妨害公務 黃士修：合理批...

黃士修挨告誹謗獲無罪 北院：無惡意捏造

反核者提自訴誹謗 北院判黃士修無罪

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

謝長廷稱2012訪中無公職：我和他們軍方能談什麼？

2019-12-29 23:19

吳敦義失言後少露臉？ 連勝文：他還是有喜歡他的人

2019-12-29 17:41

高嘉瑜開演唱會未唱已燒聲 王世堅將拉小提琴

2019-12-29 14:16

影/決定選舉勝負關鍵 柯文哲：討厭民進黨或討厭國瑜黨

2019-12-29 11:56

揭開候選人書櫃秘密 高嘉瑜、宋楚瑜都最愛自己寫的書

2019-12-29 07:30

宋：並非要拆誰的台 而是希望喚回國民黨

2019-12-28 11:22

新潮流架空小英？林飛帆：韓國瑜對民進黨理解膚淺

2019-12-28 11:07

強碰？賴嘉倫、安定力量同時掃街 黃國昌：平常心看待

2019-12-28 10:58

未婚媽泣訴未婚少女生子墮胎問題 賴神：應專案協助

2019-12-28 10:03

影／副總統陳建仁呼籲票投綠營：切掉紅色中國毒瘤

2019-12-27 15:12

小黨彼此互打？柯文哲：因大黨有錢把小黨變側翼

2019-12-27 14:55

影／陳建仁酸韓國瑜的能源政策：請他回去谷歌

2019-12-27 11:59

韓國瑜29日台中造勢 力拚50萬人潮

2019-12-27 11:18

監委陳師孟「叫陣」辯論 司法人冷回：不爭口舌

2019-12-27 04:19

郭台銘替陳根德站台輔選 遭男子嗆聲：吵到我睡眠了！

2019-12-26 20:53

預言蔡英文會勝選 柯文哲：投給蔡英文的都是不得已

2019-12-26 18:51

侯友宜：對選情不要太樂觀、板橋不是藍大於綠

2019-12-26 11:03

學者看政見發表會 韓痛打蔡「三大虛」卻無法一刀斃命

2019-12-25 19:47

政見發表會／當超級總統出現 宋楚瑜：中華民國就會像魔獸世界

2019-12-25 15:05

陳菊砲轟：聲量低就被當肉砧 柯文哲：請不要問Ａ答Ｂ

2019-12-25 11:44

韓國瑜市長就職周年 高市府公布30項新政成績

2019-12-24 11:31

原民牧師在安全名單邊緣？包正豪嘆：民進黨不能不騙嗎

2019-12-24 08:40

民進黨強力輔選林昶佐洪慈庸 兩人動向將受關注

2019-12-23 12:47

民進黨推反滲透法 宋楚瑜：不要暴衝,逞一時之快很危險

2019-12-22 13:00

挺韓最高潮 韓國瑜上台高唱隱形的翅膀

2019-12-21 15:40

粉鳥部隊現蹤挺韓遊行！Foodpigeon幫波麗士外送治餓

2019-12-21 14:27

柯文哲握58萬決定性票？賴清德：他的票不是跟我一樣？

2019-12-21 10:47

影/「不只芒果乾 拒收芭樂票」勞團號召1/4上街遊行

2019-12-20 12:57

韓國瑜來金門：我跟陳玉珍的選舉號次是「九二共識」

2019-12-20 12:04

影／游錫堃贈必勝達摩 期許邱議瑩成為政壇不倒翁

2019-12-20 10:52

國民黨稱政黨支持度勝民進黨 何博文：吹口哨壯膽

2019-12-19 21:49

張善政：蔡營抄政策成慣犯 謝謝小英對他們的肯定

2019-12-19 16:45

影／陪同張銘祐掃街 卓榮泰盼選民做正確選擇

2019-12-19 11:02

選韓國瑜台灣會跟香港一樣？ 顏清標：沒這種事情

2019-12-18 13:44

金門立委抽籤超熱鬧 唱歌、政見發表大亂鬥

2019-12-18 12:26

也太巧！台南民進黨4人抽中3號 國民黨3人中2號

2019-12-18 12:01

【重磅快評】民進黨很會選舉才讓陳師孟肆無忌憚？

2019-12-17 17:43

被藍營指是卡神三等親 康裕成：只去年委託選舉宣傳

2019-12-17 13:15

許淑華短褲熱舞超辣 卓榮泰：我看到她的熱情

2019-12-17 10:49
看更多

熱門文章

遭韓國瑜諷改名「二立」 三立氣炸反擊了

2019-12-29 20:21

他是陸軍明日之星 卻因這筆小錢遭移送法辦並退伍

2019-12-29 11:41

319證據都在政府手中 侯友宜：我永遠講真的

2019-12-29 10:56

為何蔡英文喊決戰板橋？該區特性 竟能左右大選

2019-12-29 08:00

韓國瑜造勢場HIGH翻 許淑華：讓小英看到中部人實力

2019-12-29 19:05

韓國瑜公開嗆蘋果日報：知識份子良心被狗吃了

2019-12-29 15:08

卓榮泰提十正告 孫大千：民進黨還有十件事做了不敢說

2019-12-29 08:56

韓國瑜嗆蘋果日報「沒水準」 學者兩極看法

2019-12-29 20:55

陳水扁：我女兒孫子被霸凌時 藍綠有誰為他們說話？

2019-12-29 10:10

脫衣捲袖喊「恁北生氣了」 韓國瑜批民進黨忘記人民

2019-12-29 22:02

影／風雨生信心！ 韓國瑜台中造勢開場聚集7萬人

2019-12-29 18:25

總統大選辯論韓國瑜罵媒體 傳播學者：失禮且不智

2019-12-29 20:16

學者：韓國瑜搶淺藍票 罵媒體可能失去中間選民

2019-12-29 19:36

韓國瑜評歷任總統：陳水扁貪、馬英九軟、蔡英文空

2019-12-29 16:47

喻蔡英文為漢獻帝 宋楚瑜評韓國瑜：不重要人物不必列

2019-12-29 17:34

韓國瑜辯論會違規使用手機？ 蔡陣營：請韓陣營說明

2019-12-29 17:46

柯文哲看總統辯論會感想「慘」 結論台灣要脫離藍綠

2019-12-29 20:54

海軍潛艦救難計畫曝光 不能只靠美軍來援

2019-12-29 11:22

顏清標拜求媽祖 韓國瑜造勢晚會7點開始雨真停了

2019-12-29 20:27

評總統辯論會 橘營：宋楚瑜99分蔡英文85分韓國瑜59分

2019-12-29 20:44

韓國瑜辯論會違規使用手機？ 葉慶元：沒協調過這件事

2019-12-29 19:18

才批完馬英九「軟」 韓國瑜臉書緩頰是人善「心軟」

2019-12-29 22:02

韓國瑜嗆中央社「可憐」 用意識形態把自己綁起來

2019-12-29 15:31

李來希「比2」挺韓 批宋楚瑜為選舉才支持軍公教

2019-12-29 11:51

韓國瑜批沒水準 蘋果日報反嗆：為民主選舉作最壞示範

2019-12-29 19:42

韓國瑜造勢7萬張椅子全滿 林明溱：用力拉票拉下民進黨

2019-12-29 18:50

韓國瑜今晚台中造勢 藍營立委候選人白天好忙

2019-12-29 15:18

堅持到底就對了 挺韓國瑜小販：證明雨勢影響不了大家

2019-12-29 21:35

蔡英文：要聽到韓國瑜具體政見 我已不抱希望

2019-12-29 14:55

辯論開戰！蔡陣營預告將強力駁斥抹黑訊息

2019-12-29 11:52

空汙大遊行 賴清德、張善政到場都被嗆聲

2019-12-29 13:36

國軍三項體能落伍了？立院也關切 陸軍試行美軍體適能

2019-12-29 11:22

蔡英文選前台中造勢拚4萬人 競總：務實估計不像對手自誇

2019-12-29 17:19

韓國瑜開嗆蘋果三立 宋楚瑜：川普是壞例子不要學他

2019-12-29 15:19

韓國瑜辯論會罵媒體「沒水準」 柯文哲苦笑：看完再評論

2019-12-29 16:35

【即時短評】4年之後 在總統辯論會聽見兩岸關係的轉變

2019-12-29 17:14

【即時短評】辯論會蔡英文韓國瑜互酸無極限 宋楚瑜像老師

2019-12-29 18:11

自認被黑一年半 韓國瑜點名三立應改名「兩粒」

2019-12-29 17:19

台中空汙嚴重 韓國瑜呼籲今晚戴口罩參加晚會

2019-12-29 09:08

韓國瑜評馬英九軟 馬辦：輔選行程一點都不軟

2019-12-29 19:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top