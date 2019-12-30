公投被脫鉤2020大選 黃士修：根本是為了自己權力私慾

國民黨總統候選人韓國瑜昨在辯論會上，批評蔡總統「沒收」去年公投結果，是打臉力推公投法的已故立委蔡同榮；蔡英文說，「沒收公投這句話真的言重了」，公投不受選舉輸贏影響，對民主發展、公投制度健全更好。以核養綠提案人黃士修批，公投被脫鉤2020大選了，根本是為了自己的權力私慾，踐踏民主前輩們的屍骨。

總統候選人辯論會上，聯合報總編輯范凌嘉詢問，蔡總統執政前說台灣人有權利要求公投，但執政後卻對公投結果視而不見，甚至以多數強行修法，限制人民公投的時機。「沒收公投符合您主張的還權於民？」

蔡英文說，上次九合一選舉，有好幾十項公投議題，造成選舉步調大亂，人民大排長龍投票。「我們希望公投能經過足夠討論」，如果把兩件事分開、脫鉤，讓公投回歸公投，大家各提議案連署，能形成社會討論的氛圍，不受到選舉輸贏的影響，對台灣的民主發展、公投制度的健全其實更好。

以核養綠公投提案人黃士修，在臉書核能流言終結者聊天室貼文指出，公投被脫鉤2020大選了，要到2021才能公投。

回顧今年僅有一項核四公投成案，蔡英文總統宣稱因選務混亂，才在一天之內修法，將公投脫鉤大選，這根本是為了自己的權力私慾，踐踏民主前輩們的屍骨。

各位，請回想起2018年11月24日的民怨血淚，2020年1月11日總統大選是最後的機會，「讓我們一起守護台灣主權，捍衛台灣民主。」