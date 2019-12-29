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謝長廷稱2012訪中無公職：我和他們軍方能談什麼？

2019-12-29 23:19聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

駐日代表謝長廷表示，韓陣營質疑他2012年訪中，密會中共軍方和對台工作領導人，到底談了什麼，他當時沒有公職，中央是馬英九執政，「我和他們軍方能談什麼？」

周錫瑋上周記者會質疑，謝長廷2012年10月4日至8日的「開展之旅」，見了時任國台辦主任王毅、中共中央對台工作領導小組秘書長戴秉國、海協會長陳雲林，還與解放軍人士餐敘，包含解放軍總政治部少將李曉華、辛旗。他也去謝長廷臉書留言，問謝長廷有沒有見這些人？

謝長廷在臉書貼文「敬復周錫瑋先生」，他說，周跑來他的臉書留言，講些真假混淆的事情，他知道周此舉是為國民黨總統候選人韓國瑜辯論舖路，但仍然簡單回應，把事實和謠言釐清。

謝長廷說，事實部分，他2012年去中國有與載秉國和王毅見面，經過都有對隨行記者說明，媒體也都報導過，查谷歌或youtube都有影片，這都不是祕密。

他去廈門時，有説「好像回到兄弟的家」，因為國民黨的領導人去都説「好像回到自己家」，他根據他的看法加以改變，意思當然有差，表示目前已經分家。

謝長廷也說，他認爲1992年兩岸代表是依照自己的憲法表達自己所代表的國家，所以是憲法各表，不是一中各表。「憲法共識」指回歸各自憲法，他有講過沒有錯。

但謝長廷也指出，其中有造謠部分，包括指稱他2013年去香港「進了中聯辦」，完全沒有這回事，已經澄清了很多次。

至於他2012年去中國沒有和中國現役軍人吃飯？謝說，他當時並沒有公職，中央是馬英九執政，自己和對岸軍方能談什麼？這是常識問題。韓國瑜在辯論時也作勢要拿手板提証據，可能發現照片根本無關，又收起來，完全是演戲。何況當天只有一場陳雲林的餐會，如他們有其他頭銜，穿著便服混在餐會中，那只是情報蒐集，不是會談。

至於民進黨採雙重標準，抹紅韓國瑜一節，謝長廷表示，他已經說過，時空不一樣，韓國瑜在中國打壓最厲害的時候，不跟同仇敵愾的台灣人民在一起，而是高調進香港中聯辦，讓很多台灣人民憤怒反感，認為韓跟中共一鼻孔出氣。這是韓自己造成的，不是誰有力量抹紅韓。

駐日代表謝長廷在臉書再戰韓陣營。圖片翻攝謝長廷臉書
駐日代表謝長廷在臉書再戰韓陣營。圖片翻攝謝長廷臉書
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謝長廷韓國瑜中共

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