高嘉瑜開演唱會未唱已燒聲 王世堅將拉小提琴

民進黨北市立委第四選區（內湖、南港區）候選人高嘉瑜今天下午在大安區Carry Studio舉辦「媽，我在這，拜託要投高嘉瑜喔」演唱會，不過開唱前高的喉嚨已有「燒聲」不適的情況。高今天受訪說，她有看醫生，還被傳授要「降key」唱歌；針對昨被國民黨對手李彥秀酸是網紅，高則說，放上網路的都是真實的她，重點是她過去的問政表現。

高嘉瑜演唱會透過網路募資回饋贊助者門票的方式發出門票，限量400張全數發出，中午就陸續有支持者在會場外排隊；今天高也邀請嘉賓包含同黨的副總統候選人賴清德、北市議員王世堅外，還有北市議員邱威傑（呱吉）、苗博雅；時代力量高雄市議員黃捷；民眾黨不分區立委人選高虹安、黃瀞瑩（學姐）。

被問到「燒聲」怎麼辦，高嘉瑜表示，她為了演唱會希望喉嚨可以好一點，一直在吃喉糖，還去看人稱嗓音救星的耳鼻喉診所，希望別讓聽眾失望；但醫生診斷是長期的疲勞、喉嚨使用過度造成，打類固醇也沒用，除建議要多休息、按摩，還被傳授一招就是降key，「蠻實用的啦」；今天就是盡量，最難唱的是王世堅選的歌曲「橄欖樹」、「走在雨中」，王還要拉小提琴伴奏，她應該很難唱得出來；今天的來賓應該都會唱得比她好。

針對選情，高嘉瑜表示，她覺得就是穩紮穩打、按部就班，最後結果交給選民來決定，只要盡力就好，該做的事情，相信最後選民會有智慧的判斷。

有關李彥秀昨暗酸高嘉瑜「當我們在國會專心問政的時候，有人在當網紅」、「當我們在努力傾聽地方聲音的時候，有人在政治中游來游去」。

高嘉瑜則說，臉書上的點滴是她生活累積，也是真實的她，不是刻意當網紅；如今很多網紅在當政治人物、網紅也很關心政治，甚至政治人物還要找網紅合作，若能相輔相成，網紅也沒什麼不好，重點是能否為民發聲。