親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
卡神網軍案延燒
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

他是陸軍明日之星 卻因這筆錢遭移送法辦並退伍

美國紐約州猶太教堂有持刀者想闖入 多人被砍

影／賴清德發表氣候變遷言論 環團嗆「講空話」

2019-12-29 13:13聯合報 記者吳姿賢／台北即時報導

環團今集結數百人發起「反空汙抗暖化」台北遊行，中午在環保署前集結演講，民進黨副總統候選人賴清德到場致意，承諾重新檢討溫管法及研議碳中和期限。但環團主要訴求為中南部空汙問題，賴清德談話僅聚焦氣候變遷，環團要求正面回應，批評賴清德「講空話」。

台灣空氣健康行動聯盟、南部反空汙大聯盟、搶救大潭藻礁行動聯盟等多個環團今天在台北發起「反空汙抗暖化」遊行，中午在環保署集結，下午2時出發，將一路經過行政院、立法院、民進黨總部，最後到自由廣場集合。

民進黨、國民黨、親民黨三大黨副總統候選人都在遊行前到環保署發表短講，表達力挺反空汙。賴清德12時20分先到場，指出政府已針對聯合國氣候變遷要求，提出國家自願減量報告，未來行政院永續發展委員會也可以更積極跟企業、民間團體合作，跟年輕人對話提出因應全球氣候變遷對策。

賴清德表示，其次應開始重新檢討溫室氣體減量及管理法，政府、企業、民間都要共同合作，積極推動能源轉型，發展綠能及低碳產業。另外要檢討碳中和的期限，像是日本宣誓2075年達到碳中和，台灣也可以更加努力擬定期程。

賴清德說，政府未來除了因應氣候變遷，也應該強化減災能力，包括人員訓練、組織建立，並將全球氣候變遷減災概念放在國土規畫當中。

不過今天遊行訴求為中南部空汙議題，還有搶救大潭藻礁行動聯盟要求承諾守護藻礁，環團不滿高喊「院長請回覆藻礁議題」，主持人也要求回應中南部空汙問題。

賴清德原本打算離開，但聽到環團不滿，他又重新拿起麥克風表示，針對今天議題已就四個原則報告，至於個別問題要詳細去討論，台灣能源轉型必須要有共識，包括政府、企業、民間及社會團體。「能源要穩定的話，來源是什麼？大家一起來解決，牽一髮動全身」。

賴清德說，個別議題很難看出全貌，但相信未來有時間與大家討論，外界關心的議題一定有辦法一一來面對，隨後說要陪蔡總統參加總統大選辯論會，「所以必須要離開」。

主持人雖然圓場「對願意到現場聆聽的人都心存敬意」，但台下環團仍不埋單，在賴清德離去過程頻頻嗆聲「空話」、「廢話」。

環團今天發起反空汙遊行，中午在環保署門口輪番發表演講。記者吳姿賢／攝影
環團今天發起反空汙遊行，中午在環保署門口輪番發表演講。記者吳姿賢／攝影
分享
民進黨副總統候選人賴清德今天到反空汙遊行現場致意。記者吳姿賢／攝影
民進黨副總統候選人賴清德今天到反空汙遊行現場致意。記者吳姿賢／攝影
分享

【相關閱讀】


‧ 第三勢力能崛起嗎？ 從政黨票得票趨勢一次看
‧ 2004-2016歷屆立委席次增減 看各黨勢力如何變
‧ 藍綠變天一瞬間！歷屆大選得票數比較

2020選舉賴清德民進黨氣候變遷環保署

延伸閱讀

大屋頂下／北京如何回應台灣大選結果？蔡英文的...

蔡被新潮流架空？蘇貞昌批韓亂講 陳菊稱太抬舉...

未婚媽泣訴 籲政府搶救小生命

影／護國保台到宜蘭 賴清德：大選有信心但一定...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

辯論開戰！蔡陣營預告將強力駁斥抹黑訊息

2019-12-29 11:52

蔡韓宋辯論登場 學者：辯好難得分 辯不好失分

2019-12-29 12:23

影／決定選舉勝負關鍵 柯文哲：討厭民進黨或討厭國瑜黨

2019-12-29 11:56

蔡英文酸韓國瑜「韓總機633」 郝龍斌諷：她是讀稿機

2019-12-29 11:35

李來希「比2」挺韓 批宋楚瑜為選舉才支持軍公教

2019-12-29 11:51

蔡韓誰贏要看柯表態？ 柯文哲笑：我的表態就是不表態

2019-12-29 11:25

輔選劉櫂豪談罷韓 陳其邁建議韓國瑜：謙卑面對民意

2019-12-29 12:23

反滲透法傷選情？ 卓榮泰：選舉重要但國家主權不能棄

2019-12-29 11:51

張善政批民進黨：現在是把中華民國做小最好的時候

2019-12-29 11:34

鋼鐵韓粉不怕雨 冒雨推輪椅也要到場喊凍蒜

2019-12-29 10:57

319證據都在政府手中 侯友宜：我永遠講真的

2019-12-29 10:56

重現台北淋雨造勢場面 韓粉打氣：體會淋漓盡致的感覺

2019-12-29 10:40

陳水扁：我女兒孫子被霸凌時 藍綠有誰為他們說話？

2019-12-29 10:10

台中空汙嚴重 韓國瑜呼籲今晚戴口罩參加晚會

2019-12-29 09:08

卓榮泰提十正告 孫大千：民進黨還有十件事做了不敢說

2019-12-29 08:56

為何蔡英文喊決戰板橋？該區特性 竟能左右大選

2019-12-29 08:00

合體館長直播 宋批藍：到大陸騙吃騙喝、丟蔣經國的臉

2019-12-29 03:42

蔡號召辣英粉 推出「有政府、會做事」MV

2019-12-29 00:22

韓國瑜穿三周的「原味夾克」 100萬標出

2019-12-29 00:19

宋批國民黨兩岸問題引爭議 因「太多買辦」

2019-12-29 00:14

張善政宣示終結生煤 郭董表態用肺發電不對

2019-12-29 00:12

新聞眼／韓、柯「二刀流」 圍剿新潮流

2019-12-29 00:08

韓國瑜今晚台中造勢 管車不管人

2019-12-29 00:07

蔡被新潮流架空？蘇貞昌批韓亂講 陳菊稱太抬舉新系

2019-12-29 00:05

韓國瑜批新潮流架空蔡英文 藍接棒砲轟

2019-12-28 23:59

張善政批台南空品差 綠：冷氣團導致

2019-12-28 23:40

選戰筆記／桃15萬首投族 鬆動藍綠版圖

2019-12-28 23:35

【即時短評】韓、柯二刀流 圍剿新潮流 打蛇打七寸？

2019-12-28 23:07

選戰觀察／桃園首投族 選人不選黨分裂投票趨勢明顯

2019-12-28 22:24

影／眾人高喊「韓國瑜凍蒜」 郭台銘王金平都沒反應

2019-12-28 21:00

蔡英文酸韓總機 他列出綠營人士分機號碼

2019-12-28 20:57

影／護國保台到宜蘭 賴清德：大選有信心但一定要小心

2019-12-28 19:59

張善政批「台南天空比台中灰」 綠：高雄空品指數更差

2019-12-28 17:38

韓國瑜指319是邱義仁導演 侯友宜：內容都已呈現給國人

2019-12-28 17:35

總統選舉總機、讀稿機大戰 師大教授：總機優於讀稿機

2019-12-28 17:25

影／100萬得標「總統原味」夾克 韓粉興奮現買現穿！

2019-12-28 17:22

蔡英文說要加入RCEP 張善政：癡人說夢話

2019-12-28 17:19

韓總機大戰讀稿機！她提醒：「阿扁點鈔機」隨時會出手

2019-12-28 17:16

陳其邁評總統候選人政見會：韓國瑜不是謾罵就是攻擊錯誤百出

2019-12-28 16:56
看更多

熱門文章

韓國瑜親賣「原味」H夾克 高雄人喊價100萬標走

2019-12-28 14:49

王金平被批走投無路才歸隊 郭台銘：「太過分了點」

2019-12-28 18:46

深綠也批反滲透法 喜樂島：不要因選舉拿國安造勢表演

2019-12-28 16:28

為何蔡英文喊決戰板橋？該區特性 竟能左右大選

2019-12-29 08:00

太狂了！韓國瑜簽名H夾克 前10件義賣破300萬

2019-12-28 13:52

合體館長直播 宋批藍：到大陸騙吃騙喝、丟蔣經國的臉

2019-12-29 03:42

319證據都在政府手中 侯友宜：我永遠講真的

2019-12-29 10:56

陳水扁：我女兒孫子被霸凌時 藍綠有誰為他們說話？

2019-12-29 10:10

宣布退國民黨！撇綠營拔樁說 里長周翊庭：我中立

2019-12-28 13:54

卓榮泰提十正告 孫大千：民進黨還有十件事做了不敢說

2019-12-29 08:56

他是陸軍明日之星 卻因這筆小錢遭移送法辦並退伍

2019-12-29 11:41

【即時短評】韓、柯二刀流 圍剿新潮流 打蛇打七寸？

2019-12-28 23:07

韓國瑜指319是邱義仁導演 侯友宜：內容都已呈現給國人

2019-12-28 17:35

【即時短評】謝長廷爭議不斷 稱「助日」代表都嫌抬舉

2019-12-29 03:43

影／眾人高喊「韓國瑜凍蒜」 郭台銘王金平都沒反應

2019-12-28 21:00

選情已黃金交叉 林昶佐透露「關鍵是余天」

2019-12-28 21:01

蔡英文要強推反滲透法 世界保生大帝聯合總會長質疑

2019-12-28 13:58

批洪慈庸忙結婚生子 郭台銘臉書認失言致歉

2019-12-28 16:04

謝長廷批網軍案4劇本 韓國瑜嗆請自重

2019-12-29 00:37

冷眼集／誰在編劇？ 謝長廷比候選人搶戲

2019-12-29 00:41

韓總機大戰讀稿機！她提醒：「阿扁點鈔機」隨時會出手

2019-12-28 17:16

【即時短評】中國是反滲透法的「境外」或「境內」？

2019-12-28 22:52

蔡英文酸韓總機 他列出綠營人士分機號碼

2019-12-28 20:57

謝龍介呼籲支持者寫歷史 讓蔡英文成為首位未連任總統

2019-12-28 21:19

選戰觀察／桃園首投族 選人不選黨分裂投票趨勢明顯

2019-12-28 22:24

總統選舉總機、讀稿機大戰 師大教授：總機優於讀稿機

2019-12-28 17:25

辯論開戰！蔡陣營預告將強力駁斥抹黑訊息

2019-12-29 11:52

影／韓領天王助李彥秀 侯友宜口誤「投3號」笑翻

2019-12-28 15:32

台中空汙嚴重 韓國瑜呼籲今晚戴口罩參加晚會

2019-12-29 09:08

力促黨內團結 吳敦義：王金平怎麼可能走投無路？

2019-12-28 19:36

郭董表態支持有譜？ 黃健庭現身力挺林郁方造勢晚會

2019-12-28 21:03

王金平韓國瑜妻舅同台為王啟澧站台 批綠委過半成災難

2019-12-28 18:54

韓國瑜嗆謝長廷：對大選妄作評論 有違外交官倫理

2019-12-28 16:10

影／100萬得標「總統原味」夾克 韓粉興奮現買現穿！

2019-12-28 17:22

12年前沒政績 余天嘆非民進黨執政

2019-12-28 21:20

周錫瑋、美女網紅高鈞鈞為王啟澧站台 批蔡政府執政差

2019-12-28 20:23

揭開候選人書櫃秘密 高嘉瑜、宋楚瑜都最愛自己寫的書

2019-12-29 07:30

反滲透法遭批綠色恐怖 蘇嘉全澄清通過後可照罵政府

2019-12-28 21:20

反滲透法三讀倒數 深綠質疑：蔡把國安當造勢表演

2019-12-28 23:57

海軍潛艦救難計畫曝光 不能只靠美軍來援

2019-12-29 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top