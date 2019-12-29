影／賴清德發表氣候變遷言論 環團嗆「講空話」

環團今集結數百人發起「反空汙抗暖化」台北遊行，中午在環保署前集結演講，民進黨副總統候選人賴清德到場致意，承諾重新檢討溫管法及研議碳中和期限。但環團主要訴求為中南部空汙問題，賴清德談話僅聚焦氣候變遷，環團要求正面回應，批評賴清德「講空話」。

台灣空氣健康行動聯盟、南部反空汙大聯盟、搶救大潭藻礁行動聯盟等多個環團今天在台北發起「反空汙抗暖化」遊行，中午在環保署集結，下午2時出發，將一路經過行政院、立法院、民進黨總部，最後到自由廣場集合。

民進黨、國民黨、親民黨三大黨副總統候選人都在遊行前到環保署發表短講，表達力挺反空汙。賴清德12時20分先到場，指出政府已針對聯合國氣候變遷要求，提出國家自願減量報告，未來行政院永續發展委員會也可以更積極跟企業、民間團體合作，跟年輕人對話提出因應全球氣候變遷對策。

賴清德表示，其次應開始重新檢討溫室氣體減量及管理法，政府、企業、民間都要共同合作，積極推動能源轉型，發展綠能及低碳產業。另外要檢討碳中和的期限，像是日本宣誓2075年達到碳中和，台灣也可以更加努力擬定期程。

賴清德說，政府未來除了因應氣候變遷，也應該強化減災能力，包括人員訓練、組織建立，並將全球氣候變遷減災概念放在國土規畫當中。

不過今天遊行訴求為中南部空汙議題，還有搶救大潭藻礁行動聯盟要求承諾守護藻礁，環團不滿高喊「院長請回覆藻礁議題」，主持人也要求回應中南部空汙問題。

賴清德原本打算離開，但聽到環團不滿，他又重新拿起麥克風表示，針對今天議題已就四個原則報告，至於個別問題要詳細去討論，台灣能源轉型必須要有共識，包括政府、企業、民間及社會團體。「能源要穩定的話，來源是什麼？大家一起來解決，牽一髮動全身」。

賴清德說，個別議題很難看出全貌，但相信未來有時間與大家討論，外界關心的議題一定有辦法一一來面對，隨後說要陪蔡總統參加總統大選辯論會，「所以必須要離開」。