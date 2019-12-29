黃健庭稱4年前立委選錯人 林昶佐建議他去看立院公報

北市立委第五選區選情膠著，無黨籍立委林昶佐今早由屏東縣長潘孟安陪伴在萬華區進行車隊掃街，潘還送林許多香蕉給林與林的團隊補充體力；針對國民黨候選人林郁方昨天大陣仗造勢又告急，藍營還傳操作棄民眾黨候選人徐立信來保林郁方，林昶佐受訪則表示，對手還在用舊時代的選舉方式，這不會是現在選民願意看到的。

被問到為何來幫林昶佐站台，潘孟安表示，他一直想邀請林到屏東辦演唱會，屏東也是音樂的天堂；林昶佐在公共、國家議題上都很堅持自己的立場，不僅4年前勝選，4年來表現也受到稱讚，尤其這次國會要過半，包含林昶佐、吳怡農、謝佩芬、洪慈庸等立委候選人都是關鍵席次，他協助輔選責無旁貸。

林郁方昨天大陣仗造勢又告急，鴻海創辦人郭台銘曾指定的副手、台東縣前縣長黃健庭還在力挺林郁方時稱「4年前選錯人付出慘痛代價，這次不能再錯」來呼籲選民支持林郁方重返立院，近來也傳藍營操作棄徐立信保林郁方，被外界認為將對選情造成影響。

對此，林昶佐表示，其實這次他選戰主軸一直在做過去4年跟對手將近20年的問政成績比較，選民應看得很清楚，不管是出席率、質詢率、提案率、服務案件量，他都超過林郁方太多；因此民調一個多月來有微幅領先，在鐵藍區能有如此成果，他想這是選民對他的肯定。

林昶佐也說，他希望對手還是回到問政成績的比較，不論告急或棄保牌、造謠、抹黑、扭曲等各式各樣舊時代、傳統的選舉方法，4年前對手如此，4年後仍用同一套方法打選戰，他認為這不會是現在選民願意看到的。

有關黃健庭的言論，林昶佐則說，黃健庭有機會可以去看立法院公報，就會發現過去4年選民選他絕對是最對的選擇，他民調滿意度一直都高過林郁方；過去支持他的人，看一下他在立院的表現，票投給滿意的人就對了，加上大家幫拉票，不論對手用什麼方式、棄誰保誰，都影響不了他，他一定可連任。