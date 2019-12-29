辯論開戰！蔡陣營預告將強力駁斥抹黑訊息。本報資料照片 分享 facebook 歷經三場官辦政見說明會後，選前唯一一場總統辯論會今下午將正式開戰，不過綠委們多半認為辯論會不會影響既定民意，重點還是長期累積的形象比較關鍵。蔡陣營則預告，主軸還是說明政績，不過要是對手提出抹黑的不實資訊，就會強力駁斥。

蔡總統辯論協商代表、立委李俊俋指出，先前政見會因為有三場，設定了漸進式目標，除了政績鋪陳，也有不同的主動出擊，做了周全準備，像是第一場談對手候選人韓國瑜的人格特質、信賴度低，接著第二場提及韓國瑜完全不懂經濟發展、司法改革，也提前預測韓陣營「打點」，也因此當韓國瑜政見會上二度提出「苦、茫、翻、亂」的批評時，蔡英文的反擊早就準備好了，也讓支持者讚聲說這夠嗆、夠辣。

李俊俋說，團隊對於預測對手議題都都算準確，而面對唯一一場辯論會，總統會把政績做整合，把招出盡，至於媒體提問不算好預測，會盡量把政策方向說清楚，也推測美豬議題有可能出現在辯論提問中。

「紮實的執政成績檢證會是準備的重點之一。」黨政人士指出，作為執政者，辯論會說明執政成績當然還是重點，也不排除有反滲透法相關的政策攻防，而對於對手往往用不正確數據、沒有合理邏輯、甚至抹黑的不實訊息，明天就是將強力駁斥。

不過民進黨立委鄭運鵬也說，歷次選舉看下來，選民不會因政見發表會或是辯論就改變選舉意向，重點是候選人長期累積下來的形象；民進黨立委何志偉則表示，從先前的政見會可以看出很重要的分水嶺，就是一個是做口碑，一個是喊口號，民眾也會知道有在做事最重要。