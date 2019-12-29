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李來希「比2」挺韓 批宋楚瑜為選舉才支持軍公教

2019-12-29 11:51聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

公務人員協會榮譽理事長李來希今在臉書貼文，除了比出2號手勢表態總統大選支持韓國瑜，其中一張照片還質疑「廚餘還在做總統夢？」批評親民黨總統候選人宋楚瑜這三年來，無論軍警抗議或絕食，在全國北、中、南、東各地大型抗爭活動不下數十次，卻從來沒有參與過，現在選舉到了，才左一句軍公教，右一句軍公教，「滿嘴公理正義，時空錯亂了嗎？」

李來希向軍公教喊話，先檢視一下過往所受的屈辱，檢視一下宋楚瑜與親民黨徒們的作為，再決定手上這張票要怎麼投，但選情發展已經沒有讓第三黨存在的空間，這是一場公理正義與邪惡勢力的決戰，只有集中選票才能翻轉政權，讓政治發展回歸正軌。

李來希說，不確定選擇韓國瑜能不能讓「中華民國」向上提昇，但可以確定的是，選擇蔡英文總統會讓「這個國家」繼續沈淪。

李來希臉書全文：

這個人和這個黨投得下去嗎？

三年前的這個時候，我們發起7天7夜絕食抗議，他跟他們沒來關心過；

接著立法院前紮營長達485天，他跟他們也沒有來關心過；

三年前九三軍人節25萬人上凱道，他跟他們沒來參與；

兩年前6月15日警察節3萬人立法院群賢樓前抗爭，他跟他們也沒有現身；

三年來全國北、中、南、東各地大型抗爭活動不下數十次，他跟他們從來沒有參與過；

無良法案通過後，我們尋求釋憲，他跟他們推三阻四，拖拖拉拉，不甘不願，還揶揄尚未曝光的聲請釋憲文充滿情緒性的文字；

現在，選舉到了，左一句軍公教，右一句軍公教，滿嘴公理正義，時空錯亂了嗎？

夥伴們！回首看看，檢視一下過往所受的屈辱，檢視一下這個人跟他的政黨黨徒們的作為，想一想，再決定你手上這張票要怎麼投，選情發展已經沒有讓第三黨存在的空間，這是一場公理正義與邪惡勢力的決戰，只有集中選票才能翻轉政權，讓政治發展回歸正軌，我不確定選擇韓國瑜能不能讓「中華民國」向上提昇，但我可以確定的是，選擇蔡英文會讓「這個國家」繼續沈淪！

李來希酸宋楚瑜「廚餘還在做總統夢？」。圖／擷取自李來希臉書
李來希酸宋楚瑜「廚餘還在做總統夢？」。圖／擷取自李來希臉書
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2020選舉韓國瑜李來希宋楚瑜蔡英文親民黨

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