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反滲透法傷選情？ 卓榮泰：選舉重要但國家主權不能棄

2019-12-29 11:51聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

蔡英文總統下令民進黨立院黨團12月31日完成「反滲透法」三讀，社會質疑聲浪愈發洶湧，且層面迅速擴大，連深綠的「喜樂島聯盟」都提出質疑，呼籲執政黨不要因選舉而拿法制和國家安全當成造勢表演，民進黨主席卓榮泰被問到，會不會擔心強推反滲透法會傷選情，他說，選舉重要，但國家主權不能一天放棄。

卓榮泰今天早上到基隆，陪立委候選人蔡適應到仁愛市場掃街拜票，被問到強行通過對選情會不會有傷？他說，站在黨的立場，他要承認，選舉當然重要，但國家的主權不能一天不重要，當有吳斯懷們這樣正面公開的對台灣有這樣的行為的時候，政府連一點點防衛力量都沒有，人民是不會安心的，所以，選舉重要，國家安全主權不能一天放棄。

他說，這個條文文字一定是非常的清清楚楚，規範的內容是謹慎嚴謹，討論的過程一定是公開透明，為何要立這個法，它針對的是境外敵對勢力，透過資助等行為，對國內有不法行為的時候才使用。

還說，大家想想，鴻海和聯發科之間，會不會允許對方在自己的公司內部做一些不法的行為，麥當勞和肯德雞能不能容許對自己的員工委託資助從事不法的行為，應該不會吧？

反滲透法針對的對象是境外的敵對勢力，不要把它無限上綱，只有境外反對勢力，對台灣有資助，委託等的行為，從事和政治選舉、遊說、政治獻金等，才有適用的對象，範圍很清楚，現在有一些人反對可能是不了解。他希望在最後幾天，要多說明，「尤其是在大陸的台商，政府幫助你們都來不及，不會去做鉗制」。

民進黨黨主席卓榮泰今天早上到基隆，陪立委候選人蔡適應到仁愛市場掃街拜票，被問到強...
民進黨黨主席卓榮泰今天早上到基隆，陪立委候選人蔡適應到仁愛市場掃街拜票，被問到強行通過對選情會不會有傷？他說，選舉重要，但國家主權不能一天放棄。記者吳淑君／攝影
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民進黨黨主席卓榮泰今天早上到基隆，陪立委候選人蔡適應到仁愛市場掃街拜票，被問到強...
民進黨黨主席卓榮泰今天早上到基隆，陪立委候選人蔡適應到仁愛市場掃街拜票，被問到強行通過對選情會不會有傷？他說，選舉重要，但國家主權不能一天放棄。記者吳淑君／攝影
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