張善政批民進黨：現在是把中華民國做小最好的時候

總統辯論交鋒前，國民黨副總統候選人張善政先開砲，他批評蔡英文總統能源政策徹底錯亂，腦袋有問題。對於民進黨新競選影片「有政府會做事」提到現在是台灣好幾百年來最好的時機，張善政反嗆「把中華民國做小，現在是最好的時候，沒錯。」

國民黨上午在中央黨部舉行國際同濟會北市區後援會成立大會。張善政受訪時表示，選情越來越熱、越來越樂觀，民眾慢慢看到韓國瑜有內涵、不是草包，不論「博恩夜夜秀」或政見發表會，韓國瑜講得都比蔡英文總統好很多，也讓大家看到，蔡英文不過如此。

張善政說，民進黨稱這是台灣百年來最好的機會，與蔡英文總統說現在是20年來經濟最好的時候一樣，不知民間疾苦、不接地氣，自我感覺良好莫此為甚，只能說蔡英文腦筋真的跟大家不一樣。他反批，中華民國邦交國有史以來最少，現在是民進黨把中華民國做小，最好的時候。

張善政也批評，蔡在政見發表會談能源政策邏輯徹底錯誤，綠能只會越來越便宜，民進黨政府為什麼在價格最高的時候購入，就像買賣股票都是逢低買進，誰會逢高買進，蔡英文腦袋有問題。

國民黨主席吳敦義表示，現在正是同舟共濟的時候。他喊出「新九二共識」，政黨票投九號、總統副總統投二號，撥亂反正、重返執政。「九二共識」維持了過去兩岸的和平穩定，「新九二共識」要讓國民黨重返執政，將民進黨不公不義的政策翻轉過來。