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陳其邁台東助選展毒舌 猛虧劉櫂豪比他更療癒

2019-12-29 11:34聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

行政院副院長陳其邁今天上午利用假日，到台東為同黨區域立委候選人劉櫂豪輔選，除陪劉到中央菜市場掃拜票，一早9點也開臉書直播與台東民眾閒話家常，全程40分鐘直播，陳其邁展顯幽默毒舌功力，猛虧劉櫂豪比他還療癒（敗選次數比他多）等，現場笑聲不斷。

直播中他也多次向台東民眾大力推薦劉櫂豪最具專業能力，過去8年為台東服務的心始終如一，也是立院中最謙卑的立委，絕對是立委最佳人選。

陳其邁今天一早陪劉櫂豪吃早餐並開直播，他在直播時說，去年底他跟劉櫂豪都參加縣市長選舉，他在高雄市長選舉敗選後，有人見到他，就誇他很有療癒，他問為什麼，對方就回他「沒有比你更慘的，看到你，就覺得遇到挫折沒什麼」。

說罷，陳其邁轉頭看了劉櫂豪一眼，拍拍劉櫂豪肩膀說，「來到台東，我覺得你比我更有療癒（劉櫂豪連同去年底，五度參選台東縣長，五度落選）」，現場則是笑聲一片。

不過，陳其邁隨後也誇劉櫂豪當了8年立委，感覺像是才當了一天，很多立委幹久了，背影與人品都走樣了，但劉櫂豪的背影、人品完全不變，一樣待人謙和，問政專業，選民服務用心。

劉櫂豪則回，「這幾年變老了，白頭髮都長出來了，去理髮的時候，理髮的阿姨一直要幫我染髮，我還在考慮要不要染？」未料陳其邁又補一槍，「勸你趁著還有頭髮的時候，快去染，別等想染時，沒頭髮染」。

直播中，陳其邁向台東選民多次稱讚劉櫂豪為台東爭取的很多建設，在立院問政夠專業，永遠不慍不火，印象最深刻的是前檢察總長黃世明洩密案，劉櫂豪用法律專業素養，問到黃世明啞口無言，最後下台。

結束直播後，陳其邁陪著劉櫂豪前往台東市中央菜場掃街拜票，受到許多買菜婆媽與攤販歡迎。

陳其邁陪同劉櫂豪前往台東市中央菜市場掃街拜票。記者羅紹平／攝影
陳其邁陪同劉櫂豪前往台東市中央菜市場掃街拜票。記者羅紹平／攝影
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陳其邁拍拍劉櫂豪肩膀說「你比我還療癒」。記者羅紹平／攝影
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