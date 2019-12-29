影／南部反空汙聯盟高呼好空氣 點名蔡英文、陳菊、陳其邁

「總統，我們想和您呼吸一樣的空氣！」南部反空汙大聯盟上午在總統府前抗議，指出蔡英文總統喊出「大南方計畫」，但他們不要大發展，只要好空氣，希望政府終結重北輕南的天空。聯盟並提出興達燃煤電廠2020年除役等五大訴求，下午在環保署前展開遊行。

南部反空汙大聯盟上午在總統府前抗議，指出總統蔡英文喊出「大南方計畫」，但他們不要大發展，只要好空氣。記者何定照／攝影 分享 facebook

這五大訴求分別是興達燃煤電廠2020年除役、中鋼停止煉焦及煤堆加蓋、政府應在高屏地區舉行流行病學調查及肺癌篩檢、停止高雄地區用移動汙染源節省量換固定汙染源增加量，並在高雄林園設完整而非簡易的光化測站，好測出會致癌的有機揮發物。聯盟代表李建誠表示，多年來他們聽夠各種虛答，希望各總統候選人下午能在辯論中提出具體回答。

今天聯盟共二、三十人到場，還有許多小朋友，大家在雨中高舉標語，表達對「好空氣」的訴求。李建誠說，他們來到台北，覺得空氣好好，但高雄、屏東地區人們卻天天在吸毒氣，希望總統蔡英文能來感受高屏人們的痛苦，行政院副院長陳其邁更應要求興達燃煤電廠別再燒了。現場群眾並一起用閩南語高喊「阿邁，麥再燒了！」

屏東環保聯盟理事洪輝祥表示，他們這些南部的「主人」，今天來到總統府這宣稱是「我們最大的僕人」，但這些拿台灣人資源的僕人、大僕人在府內安享好空氣，本應是主人的高屏朋友們卻一個個罹患肺腺癌倒下來。

他說，最可悲的是，目前所有總統候選人幾乎沒人對健康空氣提出任何政策，希望這次抗議，總統別再只是找環保署給他們虛的回應。

日前蔡英文總統在高雄宣布「大南方、大發展」計畫，稱要推動南北均衡、縮小城鄉差距。但聯盟表示，他們希望的是「大南方永續健康計畫」，解決南部工業汙染帶來的種種健康危害，給予南部居民乾淨的空氣和飲用水。洪輝祥說，南部的空氣和水都不及格，沒有國民健康要發展什麼產業？「罹癌治療藥錢一個月要15萬，賺的錢給醫院都不夠。」

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，高雄AQI空氣品質指標常顯示橘色警戒，PM2.5濃度更超標至50至60微克/立方米的不良空氣，許多報告都指出南部民眾罹患肺腺癌的比率節節上升，遠高過於北部，要求政府應在高屏地區舉行流行病學調查及肺癌篩檢。

李建誠說，高雄許多工業區的居民罹患癌症者非常多，希望政府可以做長期的、公正的調查，例如小港、林園、仁武、大社工業區等，了解當地工業對居民的風險。林園身為石化專區，有非常多會致癌的有機化合揮發物，現場卻只有簡易的光化測站，應設完整測站來檢測。

李建誠也表示，空汙法去年修正為高屏空汙總量管制區內，可以用移動汙染源減的量可以換給工廠使用，但這非常不合理，因為高屏空汙已經很嚴重，怎能還換給工廠使用？