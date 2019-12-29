陳水扁：我女兒孫子被霸凌時 藍綠有誰為他們說話？

前總統陳水扁今天在臉書以錄影的影片談自己的女兒陳幸妤和孫子被霸凌時的心痛，反問藍綠、包括目前國民黨總統候選人韓國瑜和民進黨當時有權力的人，有誰出來替陳幸妤、替他的孫子說話？

韓國瑜日前在總統候選人政見發表會上抨擊蔡英文總統講性統陳水扁今天在臉書PO別歧視是兩套標準，他的太太和小姨子被霸凌時，蔡為何沒有替她們說話？網路PTT留言板上最近即討論那位公眾人物被「黑」 的最慘？很多人認為是陳水扁的女兒陳幸妤。

陳水扁今天在發臉書的影片中說，陳幸妤也沒有做什麼，沒有從事政治，不過是第一家庭的成員，媒體卻整天跟拍，脾氣再好的人也受不了；既無法看診（陳幸妤是牙醫）、無法參加出國考試，帶小孩戶外教學也被跟拍，媽媽要保護孩子，能不抓狂嗎？他的孫子、陳幸妤的兒子要上小學，接受義務教育，學區在台北市信義計畫區的一所國小，但有家長拉布條不歡迎他的孫子上那所小學！小學是義務教育， 誰有那麼大的權利不讓孩子去上小學？這是比性別歧視更嚴重的事。

陳水扁表示，韓國瑜在政見發表會時為太太、小姨子抱不平，但陳幸妤被霸凌時，甚至他的內孫三歲時接到特偵組的傳票，藍營、民進黨高層有權力的人，有人出來為陳幸妤、為小孩子說話？當時韓國瑜有站出來說話嗎？想到這些事，他就覺得很難過。

陳水扁說，如果像陳幸妤遭受那樣不公平的對待，有誰不抓狂？抓狂之後有誰有風度？