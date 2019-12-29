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台南大雨特報！南方雲系北移 局部較大雨勢

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揭開候選人書櫃秘密 高嘉瑜、宋楚瑜都最愛自己寫的書

2019-12-29 07:30聯合報 記者何定照／台北即時報導

大選逼近，讀冊網路書店TAAZE揭開2020候選人的書櫃小祕密，其中立委候選人高嘉瑜表示，2019年她最有感的書就是自己的《相信自己：「港湖女神」高嘉瑜的無畏哲學》，立委吳思瑤也推自己策畫的書，總統候選人宋楚瑜的書櫃則滿滿列著他個人豐沛的著作。

TAAZE讀冊生活網路書店邀請總統與立委候選人宋楚瑜、洪秀柱、吳思瑤、高嘉瑜、范雲、陳柏惟，提供他們2019年最有感的一本書，以及私人書櫃的藏書，讓選民一窺候選人書櫃秘密。

其中，宋楚瑜2019年最有感的書，是他年輕時曾讀白了兩根頭髮的《Political Order in Changing Societies》 。宋楚瑜表示：作者山繆·杭亭頓書中指出改革是雙面作戰，這書求學時讀白了他兩根頭髮，卻讓他窮盡44年去實踐。宋楚瑜書櫃中的書，則整齊陳列著他豐沛的著作。

暱稱「小辣椒」的洪秀柱，聳動的書名《烏合之眾》是她2019年最有感的一本書。書中說：群體不善推理，卻又急於行動，洪秀柱認為：「個人在群體中，容易受人影響，所以對於任何訊息都要理性思考，避免被人擺佈成為傀儡，要有自我獨立思考空間。」洪秀柱書櫃的書單較知名的則是：《人類大歷史》、《真確》、《李光耀觀天下》、《怦然心動的人生整理魔法》。

由吳思瑤總策畫，2019年11月才剛出版的《在地 real local：北投・天母》，則是吳思瑤首推最有感之書。她說：「地方創生，需要在地實踐。為北投天母出版一本地方誌是我多年心願，不只記錄自己地方深耕15年，更期待能匯集更多更大的草根能量，形塑地方魅力。」吳思瑤的書櫃以建築與美學相關的書籍為主，諸如《建築家伊東豊雄》、《世界絕美劇場蒐藏》、《2020東京大改造》、《安藤忠雄：我的人生履歷書》等。

高嘉瑜也以《相信自己：「港湖女神」高嘉瑜的無畏哲學》為2019年最有感的書。她說：「從政這條路，一路走來，我始終相信自己。」透過這本書，高嘉瑜想說的是：「出身條件不會決定你的未來，勇於挑戰、接受失敗、突破挫折能為你累積實力。」台大法律系畢業的她，書櫃中還有《我一定是頭腦有洞，才唸法律系：律師、法官的養成之路，以及法律邊緣人的入世告白》、《如此人生》、《在天堂遇見的五個人》、《醫院也瘋狂（2）：鄉民救世界》。

社會學者范雲，2019年最有感的一本書是《我們都要好好的：無人知曉的獸醫現場》，她呼籲大家要聽聽該書作者陳凌心聲：「我們還能做些什麼，讓動物、獸醫師與我們，都能真的好好的。」身為女性政治人物、大學教授，范雲書櫃還有《柄谷行人談政治》、《手繪台灣人四百年史》、《誰在暗中眨眼睛》、《酒杯裡的世界史》等。

擔任過電影後期製作的陳柏惟，《打狗漫騎：高雄港史單車踏查》是他2019年最有感的一本書，他說：「與其說這本是高雄的文史踏查，不如說就是台灣歷史的縮影。」他的書櫃書單則是《紅色滲透：中國媒體全球擴張的真相》、《京都 寂寞 Alone in Kyoto》、《進擊的巨人》、《明治維新》。

TAAZE讀冊生活還發起「公益許願樹」活動，請網友寫下未來一年想要跟候選人一起去做的公益活動，許願留言即贈25元E-coupon。目前留言中，最多網友想跟宋楚瑜一起從事公益，最多人想去淨灘，也有人想邀候選人去關懷獨居老人、關懷教育資源落後的國小、去照顧流浪動物。

讀冊網路書店TAAZE揭開2020候選人的書櫃小祕密，總統候選人宋楚瑜的書櫃滿滿...
讀冊網路書店TAAZE揭開2020候選人的書櫃小祕密，總統候選人宋楚瑜的書櫃滿滿列著他個人豐沛的著作。圖／讀冊提供
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宋楚瑜高嘉瑜吳思瑤

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