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高市左楠立委選區今選舉氣氛濃 第三勢力大咖來站台

2019-12-28 23:41聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市立委第三選區多位候選人今天大拚場，台灣民眾黨莊貽量、親民黨蘇博廷各有黨主席柯文哲和鴻海集團創辦人郭台銘站台助選，無黨籍郭新政繼續以打權貴向選民訴求，國民黨黃昭順懸賞抓賄選，民進黨劉世芳把氣墊城堡移進社區與大朋友小朋同樂。

台灣民眾黨主席柯文哲今天到高雄為民眾黨立委候選人拉抬氣勢，首站到左營為莊貽量披競選彩帶、授戰旗，然後車隊掃街拜票。柯文哲稱讚莊貽量在智慧型科技方面的投入，允諾台北市可以支援他發揮所長。

郭台銘為蘇博廷加油打氣，疼惜蘇博廷有理念卻沒有管道及資源可發聲，認同青年參政的理念，希望大家能將蘇博廷送進國會。蘇博廷說自己資源薄弱，期盼大家支持他，也支持親民黨。

郭新政從參選就提出「民代只得連選得連任一次」理念，並一直把此和「打黑金、掃權貴」當作競選主軸。她說，這些主張如能實現，一定會斷了很多人的財路，但她將堅持這個想法，並高喊「藍綠真的夠了，換人做做看吧！」

黃昭順團隊發現最近坊間謠言四起，有「左楠ㄧ票3000元」、「1000元賠 1萬元」、「賠率1比1.2」…等聲音，讓人有「鬼影幢幢」的憂慮。黃昭順因此提供100萬元，鼓勵全民「抓鬼」，維護乾淨的選風。她更强調，絕對保護檢舉人個資。

劉世芳早上到菜市場拜票，下午和晚間進社區走訪里鄰居民。她的團隊規畫了可以移動的氣墊城堡，今天移到農湖廣場讓小朋友玩得開心，晚上到左營崇實里活動中心外播映電影，「世芳阿姨的移動城堡」明天要到左營福山廣場，電影欣賞要到楠梓代天府廟埕。

高雄市立委第三選區民進黨候選人劉世芳（左）把氣墊城堡移進社區與大朋友、小朋友同樂...
高雄市立委第三選區民進黨候選人劉世芳（左）把氣墊城堡移進社區與大朋友、小朋友同樂。圖／劉世芳競選總部提供
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台灣民眾黨主席柯文哲（右）和高雄市民眾黨立委候選人莊貽量助選。記者楊濡嘉／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲（右）和高雄市民眾黨立委候選人莊貽量助選。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市立委第三選區無黨候選人郭新政堅持「民代只得連選得連任一次」的理念。圖／郭新...
高雄市立委第三選區無黨候選人郭新政堅持「民代只得連選得連任一次」的理念。圖／郭新政提供
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高雄市立委第三選區國民黨候選人黃昭順（前左三）提供100萬元鼓勵全民抓賄選。圖／...
高雄市立委第三選區國民黨候選人黃昭順（前左三）提供100萬元鼓勵全民抓賄選。圖／黃昭順競選總部提供
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鴻海集團創辦人郭台銘（前右）為高雄市立委第三選區親民黨候選人蘇博廷加油打氣。圖／...
鴻海集團創辦人郭台銘（前右）為高雄市立委第三選區親民黨候選人蘇博廷加油打氣。圖／蘇博廷競選總部提供
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台灣民眾黨柯文哲黃昭順

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