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藍若勝選走向統一？吳釗燮：拒一國兩制 全民共識

2019-12-29 00:45聯合報 中央社羅馬廿八日專電

外交部長吳釗燮接受義大利媒體專訪表示，拒絕「一國兩制」已是台灣全民共識。 圖／聯...
外交部長吳釗燮接受義大利媒體專訪表示，拒絕「一國兩制」已是台灣全民共識。 圖／聯合報系資料照片
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台灣即將舉行總統大選，外交部長吳釗燮昨天接受義媒專訪，被問到若藍營勝選兩岸是否走向統一？他表示，拒絕「一國兩制」已是台灣全民共識，台灣政府與人民會繼續堅守得來不易的民主。

義大利電子大報「義大利商業報」（Affari Italiani）昨天刊出吳釗燮問答專訪全文。談到兩岸關係時，他表示，台灣希望與北京有良好互動，但台灣絕不會接受香港模式。

被問到若國民黨總統候選人當選，兩岸是否有統一的可能性？吳釗燮表示，反對一國兩制是台灣全民共識，台灣人民會繼續選擇自由民主、人權法治的生活方式，不管大選結果如何，台灣的未來都是由兩千三百萬台灣人民透過民主機制決定，這是民主自由的真諦。

吳釗燮也表示，兩岸關係沒有好壞，只有國家利益問題，台灣政府希望兩岸良性互動、正常交流，近年處理與中國關係時都很小心，不挑釁也不冒進，但中國仍然步步進逼，世上許多民主國家認為，破壞現狀的是中國，台灣是在抵禦中國的侵略擴張。

對於香港「反送中」事件，吳釗燮說，台灣支持香港人追求民主自由，也呼籲港府傾聽人民聲音，根本解決之道是落實普選，給予香港人真正的自由。

吳釗燮表示，香港抗爭代表民主與專制不可能共存，在中國威權體制下沒有一國兩制，只剩下「一國一制」，所以台灣絕對不接受一國兩制。

被問到中梵親近是否影響台梵關係，吳釗燮說，台梵邦誼穩固進展，雙方在環保、移民難民、文化方面密切合作。台灣希望梵中交流能為中國地下教友帶來曙光，促使中國逐步落實宗教自由。

吳釗燮香港一國兩制

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