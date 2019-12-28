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政府防疫豬瘟台灣不淪陷 蘇貞昌：說蔡總統不會做事？

2019-12-28 20:54聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

行政院長蘇貞昌今晚連跑4場造勢，第一場就為板橋東區立委羅致政站台，蘇貞昌表示，要支持會顧主權的立委，也要拚民進黨立委過半，政策才推得動不被國民黨糟蹋，蘇貞昌還說，政府努力防止豬瘟進來台灣，「說蔡總統不會做事，那你有吃到豬肉嗎？」

蘇貞昌今致詞時先細數羅致政政績，包括向交通部申請65快速道路上下匝道，已經進入細部計畫；也爭取前瞻計畫建板橋最需要的停車場等。他還指出，羅致政在國防外交委員會很重要，顧主權安全，不要讓國民黨不分區立委提名人吳斯懷、新黨不分區立委提名人邱毅那些主張統一的，那會讓台灣機密的國防預算曝光。

蘇貞昌說，台灣現在不好掌管，從蚊子到豬都要管，登革熱今年最慘的是高雄，中央撥8千2百萬給高雄，但國民黨總統候選人韓國瑜連蚊子都管不好，還跑出來選總統。蘇貞昌指，他則是第一天就去顧機場防豬瘟，到現在中國周邊都淪陷，台灣還守住，更說「說蔡總統不會做事，那你有吃豬肉嗎？」

蘇貞昌還說，台灣在中美貿易戰最賺、拚經濟減稅，還做幼兒、老人社福，而且年底還能存錢，卻被國民黨立委拼命罵我說是撒幣政策，但他們又不敢反對計程車、漁民補助。指立委要過半才不會被糟蹋，政策才推得動。蘇貞昌後續趕場為板橋西區立委張宏陸「新埔後援會」成立站台，稍晚北市還有兩場。

行政院長蘇貞昌（中）今晚連跑4場造勢，第一場就為板橋東區立委羅致政（右）站台。記...
行政院長蘇貞昌（中）今晚連跑4場造勢，第一場就為板橋東區立委羅致政（右）站台。記者魏翊庭／攝影
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