政府防疫豬瘟台灣不淪陷 蘇貞昌：說蔡總統不會做事？

行政院長蘇貞昌今晚連跑4場造勢，第一場就為板橋東區立委羅致政站台，蘇貞昌表示，要支持會顧主權的立委，也要拚民進黨立委過半，政策才推得動不被國民黨糟蹋，蘇貞昌還說，政府努力防止豬瘟進來台灣，「說蔡總統不會做事，那你有吃到豬肉嗎？」

蘇貞昌今致詞時先細數羅致政政績，包括向交通部申請65快速道路上下匝道，已經進入細部計畫；也爭取前瞻計畫建板橋最需要的停車場等。他還指出，羅致政在國防外交委員會很重要，顧主權安全，不要讓國民黨不分區立委提名人吳斯懷、新黨不分區立委提名人邱毅那些主張統一的，那會讓台灣機密的國防預算曝光。

蘇貞昌說，台灣現在不好掌管，從蚊子到豬都要管，登革熱今年最慘的是高雄，中央撥8千2百萬給高雄，但國民黨總統候選人韓國瑜連蚊子都管不好，還跑出來選總統。蘇貞昌指，他則是第一天就去顧機場防豬瘟，到現在中國周邊都淪陷，台灣還守住，更說「說蔡總統不會做事，那你有吃豬肉嗎？」