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卓榮泰開嗆 對孫大千唱「追追追」 對何志偉「贏你喲」

2019-12-28 20:34聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

2020大選倒數，候選人頻造勢。台北市第二選區（士林大同）民進黨立委候選人何志偉今晚在大同區舉行「蔡英文&何志偉台灣要贏大同晚會」，民進黨主席卓榮泰到場力挺，卓一上台就表示，剛剛唱了兩首歌曲有特殊意思，第一首是對對手國民黨候選人孫大千唱的「追追追」，酸孫一直在追，第二首「贏你喲」則是唱給何志偉的，不管對手怎樣追追追，都要贏，嗆聲意味濃。

卓表示，何志偉在1年之內歷經補選和競選連任，原本何這次才準備選立委，但當時需要他承擔責任，第一次韓流橫掃台灣，何即使漢草（體型）不壯，但意志堅強，用過去在議會服務精神來服務士林大同區的選民。

卓指出，民進黨歷經去年11月市長選舉的挫折，他心中知道人民要我們反省改變，不然又會將政權拿回去，因此總統初選時外界揣測這個黨會分裂，但是最後黨的幹部都團結起來，有心讓選民看見改變；卓也說，國民黨這次推出犯錯的不分區立委名單，將親共退將吳斯懷名列其中，還稱不用負責、沒有影響、不會拔掉，「我們就來試試看」。

卓也點名鴻海集團創辦人郭台銘，指國民黨不分區名單犯錯了，整個黨的風度還輸郭台銘，畢竟郭今天為了失言風波立刻道歉，風度很好，反倒是國民黨死不悔改、永不道歉，稱民進黨「我們不敢犯錯，走到今天，他錯誤連連」。

台北市第二選區（士林大同）民進黨立委候選人何志偉今晚在大同區舉行「蔡英文&何志偉...
台北市第二選區（士林大同）民進黨立委候選人何志偉今晚在大同區舉行「蔡英文&何志偉台灣要贏大同晚會」。記者魏莨伊／攝影
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民進黨何志偉國民黨

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