韓國瑜台南護衛隊擺同心圓陣 元旦再出馬護外圍安全

韓國瑜台南護衛隊是一群多數為退役軍人的中華民國粉組成，他們只問付出不求回報，但在國安團隊接手後，護衛勤務已畫下句點。不過，韓國瑜元旦要來台南參加升旗，護衛隊決定再出馬，協助外圍安全，要留下軍旅生涯後最熱血也是最美好的回憶。

韓國瑜從去年投入高雄市長選舉後，身邊都有一群民間人士組成的護衛隊，被形容是鐵騎護衛。台南護衛隊張隊長說，今年4月韓國瑜自美訪問回台後宣布參選總統，高雄護衛隊便聯絡各地籌組護衛隊，台南護衛隊（中華台南隊）於5月間成立，成員50多人。因為多數都是退役軍人，說要上場，立即進入狀況，衝第一線執行勤務。台南護衛隊曾在雲林場擺出同心圓的護衛陣法，隔離中若即若離，護韓又護民，打響知名度。

護衛隊有個原則，就是孫子兵法所說的「無智名、無勇功」，只問付出，不求回報。因此，不接受任何招待，車子、保險等費用都是自付。像10月19日韓國瑜請假後在台南的多場造勢活動，他們就租了3 輛廂型車跟隨，當晚聯合造勢，則全員盡出。期間也到高屏、雲嘉協助安全維護，雖然辛苦，但大家樂在其中。

隊員談起20多場護衛勤務，讓他們最窩心的是，有次到台南鹿耳門聖母廟完成勤務後，大家在榕樹下休息，韓國瑜座車經過時，看到他們豎S腰帶、打綁腿，就知是護衛隊，立即下車問候並向他們致謝。這時候的心情是，「再辛苦也值得了」！張隊長說，一般政治人物大不了，搖下窗戶打招呼，韓這樣做，是真心誠意，就是貼地氣的庶民作風。