周錫瑋、美女網紅高鈞鈞為王啟澧站台 批蔡政府執政差

前台北縣長周錫瑋及美女網紅高鈞鈞，晚間在嘉義縣朴子市為海區國民黨立委候選人王啟澧站台助講，周錫瑋痛批蔡英文政府執政成績差，專制腐化，高鈞鈞批卡神網軍黑韓國瑜，害死優秀外交官蘇啟誠；朴子市出身的新北市長侯友宜錄影，「獻聲」為王啟澧助講，呼籲鄉親挺王啟澧進國會。

王啟澧對民進黨火力全開，批民進黨用「今日台灣、明日香港」說法，恐嚇台灣人，反滲透法搞綠色恐佈，他說，香港回歸大陸，台灣是主權國家有軍隊，與香港不同，根本不會是今日台灣，明日香港，他批民進黨強推反滲透法，法條只有抽象籠統規定，無施行細則，一旦通過，兩岸之間宗教交流，民眾前往大陸寺廟進香，回來可能會被約談查辦。

周錫瑋痛批蔡英文政府經濟差，大家生活過得很苦，綠營立委陳明文高鐵掉300萬元案件，查辦到現在不敢公布，因為特偵組被蔡政府廢掉了，對高官貪腐不敢查，唯有韓國瑜主張恢復特偵組，才能查辦高官貪腐，他批反滲透法一旦通過，民眾與大陸交流，隨時會被羅織入罪。