王金平韓國瑜妻舅同台為王啟澧站台 批綠委過半成災難

立法院前院長王金平晚間到嘉義縣朴子市，與韓國瑜妻舅雲林縣議員李明哲同台，為國民黨海區立委候選人王啟澧站台助講，他指出，民進黨口口聲聲標榜民主自由，但在國會作為卻背道而馳，如同戰車輾壓在野黨鴨霸，如果再讓民進黨國會席次過半，將成為國家及國會災難。

王金平助講雖未提到韓國瑜，但演說結束，與王啟澧及嘉義縣韓國瑜王啟競選總部主委翁重鈞，手牽手，一起喊「韓國瑜凍蒜！」，群眾熱烈吶喊加油凍蒜。

王金平說，國會最重要是要有自由民主精神，民進黨說要自由民主，但所作所為卻不這這樣，過去4年來民進黨立法院有67席，擁有絕大多數席次，通過政黨法、一例一休、年金改革、轉型正義和前瞻預算等等很多不合情理、有違法違憲之虞的法案，卻從未尊重少數。

「重大法案應要好好協商，尊重各政黨黨團立場意見」王金平說，國會優勢席次政黨應該包容不同意見，採納好的意見，但民進黨都沒有那麼做，法案一成不改，一黨獨大，有爭議法案，都依民進黨意志力強行通過，如同戰車輾壓一樣鴨霸。

王金平批蔡英文政府執政成績差，斷交國家多，無法加入周邊國家區域經濟組織，造成兩岸對立，推動年改、一例一休、轉型正義，造成民怨，他呼籲鄉親選戰最後，認真催票，讓王啟澧及不分區立委翁重鈞都能過關，由資深預算專家翁重鈞帶領王啟澧，到立法院監督預算。

李明哲代表韓國瑜拜票，批蔡英文上任就廢特偵組，無法偵辦貪官汙史，唯有挺韓國瑜當選，恢復特偵組如同包青天才能偵辦貪官，建立廉能政府。王啟澧與山區無黨立委候選人林國慶再度同台，一起拉抬聯合造勢。逾千群眾不畏細雨聆聽，氣氛熱烈。