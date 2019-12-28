王金平被批走投無路才歸隊 郭台銘：「太過分了點」

立法院前院長王金平近來積極輔選國民黨立委候選人，被視為歸隊，但國民黨台北市議員羅智強卻表示，王是走投無路才回到國民黨，王金平今天傍晚在高雄為黃韻涵輔選時對此表示，「一笑置之就好」，倒是與他同台的鴻海董事長郭台銘認為，羅的說法是「是太過分了點」。

針對王金平歸隊問題，台北市議員羅智強在臉書發文批評，王到處兜售自己但是拿不到總統的門票，再回頭來去國民黨，是走投無路才回到國民黨的。

對於羅智強的說法，王金平今午受訪時第一個反應是「阿」，隨後表示，「話是從他嘴裡邊講，他要講什麼，沒有人能夠阻止他」；接著哈哈一笑地說，「那是他的講法，我們一笑置之就好，幹嘛要把它當做一句話」。

倒是今天與王同台輔選黃韻涵的郭台銘認為，羅這麼說王，確實太過份。他替王金平抱屈地說，大家應該了解，王院長還是非常忠於國民黨的人士，王院長的心其實是愛這片土地的。

高雄市第二選區國民黨立委候選人今天在岡山大造勢，各界原本以為總統候選人韓國瑜及王金平、郭台銘，三人可能同台為黃拉台選情，但韓未現身。

媒體追問郭台銘，韓不能一起同台的看法，郭表示，「我們是來支持黃，與韓沒有任何關係」。王金平則回應，「自然就好」。並表示，選前之夜，他幫韓站台的機會應該不大，他現在輔選立委行程很忙，，為黃站台後馬上要趕到嘉義朴子，明天台南又有三攤，他一向主張不能讓民進黨立委過半，所以積極輔選黨內候選人。

媒體追問，韓陣營至今是否有邀他輔選？王金平答說沒有，自己也不會覺得怎樣，「自然就好」。