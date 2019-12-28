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張善政批「台南天空比台中灰」 綠：高雄空品指數更差

2019-12-28 17:38聯合報 記者鄭維真／即時報導

國民黨副總統候選人張善政今天到台南替第五選區立委候選人蔡淑惠輔選時，指「台南天空比台中差」，批評民進黨蔡英文的能源政策嚴重影響民眾健康。對此，蔡英文台南市競選總部回應，南部空品不佳是因冷氣團帶來的汙染，且高雄橋頭的空品指標數字比台南更差，那是否代表韓國瑜的市府也無能為力？

張善政表示，以前台南的天空不是這樣子，現在成了這樣是和能源政策有關，嚴重影響大家健康，其實能源政策很簡單，不會有PM2.5和碳排放就是核能，世界很多國家都在用，也沒有像台灣怕成這樣，大半都是因民進黨灌輸恐懼、錯誤資訊；昨天蔡英文在政見發表會談及如果要用核能就是「用命發電」，但其實現在「用肺發電」是火力發電害的，並非核能害的，蔡英文說「用命發電」又在誤導民眾。

蔡英文台南市競選總部發言人邱莉莉說，台南的境內沒有燃煤發電廠，請問張善政是否願意痛改前非，向所有台南人道歉，因為張善政在行政院任內，火電用煤量達到歷史新高1800萬噸。

「亡羊補牢猶時未晚」，邱莉莉呼籲張善政現在支持蔡總統的再生能源政策還來得及，民進黨將不計前嫌，歡迎每個認同蔡英文能源政策的人，一同守護台灣的空氣品質。

張善政批評蔡英文能源政策。記者鄭維真／攝影
張善政批評蔡英文能源政策。記者鄭維真／攝影
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