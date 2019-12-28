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談新潮流架空說 蘇貞昌：憑空亂想、亂講一通

2019-12-28 17:36聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在政見發表會上，提到行政院架空蔡英文，指新潮流是背後總統，行政院長蘇貞昌表示，這種憑空歪想、亂講一通，甚至把國民黨的內鬥套到民進黨身上，這是沒搞清楚狀況。

蘇貞昌說，民進黨雖有派系，但一直是良性競爭，賴清德跟蔡英文初選後，現在合作愉快，民進黨都知道大家要團結才能為台做事，他跟蔡英文也非常密切合作，信任他才能為台灣做事，現在講什麼新潮流邱義仁那更是荒唐，他在行政院11個月，邱義仁從來沒有為了人事或為了政策，跟他說過一句話或是打過一通電話，新潮流從來沒有管過他再

在決定人事、決定政策，所以這種憑空歪想亂講一通，甚至把國民黨的內鬥套到民進黨身上，這是沒搞清楚狀況。

新北市長侯友宜今天為同選區國民黨立委候選人林國春站台，被說是「蘇侯之爭」，蘇貞昌說，我們兩個雖然選市長有競爭，但現在合作愉快，剛才特別舉出，在金山中角灣衝浪場合作愉快，現在給新北補助，侯還打電話跟他謝謝，會繼續合作。

板橋選情緊張，也被外界認為是選舉指標區，蘇貞昌說，板橋人口最多、最密集，也是新北都市化最快最大的地方　板橋這兩席很重要，希望選民能夠支持羅致政跟張宏陸，讓板橋繼續能夠2席在這裡贏、新北就贏，新北贏台灣就能贏。

國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在政見發表會上，提到行政院架空蔡英文，指新潮流是背後總...
國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在政見發表會上，提到行政院架空蔡英文，指新潮流是背後總統，行政院長蘇貞昌表示，這種憑空歪想、亂講一通，甚至把國民黨的內鬥套到民進黨身上，這是沒搞清楚狀況。記者江婉儀／攝影
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蘇貞昌2020選舉韓國瑜

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