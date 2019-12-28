綠營模擬年輕人怎麼投票？ 政策、經歷、維持民主自由

蔡英文桃園南區競選總部今天下午舉辦青年國總統模擬選舉活動，先由數位學生候選人上台發表政見，並進行模擬投票，讓還沒有投票權的高中生體驗投票過程。活動還請來熱血教師黄益中上公民課，除了幫學生複習選舉制度，大談民主自由的意義及政治對於人民的重要性，也開放QA時間，破除青年們對於政治的迷思。

未來兩年或四年後要怎麼選擇自己理想的候選人?以正副總統為例，許多學生不約而同的表示，不分藍綠，選人不選黨，首要以候選人提出的「政策」為考量；也有青年提出其他看法，曲珩睿說，候選人一定能要維持我國的自由民主、提出政策也要可行，另外，曲珩睿認為「外交」很重要，當總統一定不能亂說話，想到什麼講什麼。

王力韋表示，除了偏向支持本土價值的候選人，會依候選人過去的經歷做參考，若碰上第一次參選的候選人，則會以他提出的政策是不是務實可行為標準。張凱翔則表示，會投給自己認為較有參政經驗的候選人。

而不分區立委的政黨票該投給誰?學生普遍不熟悉不分區立委的選任方式，有學生表示會採取「分裂投票」的策略，曲珩睿說，會投給藍綠以外的第三勢力，希望政壇上有更多的野黨可以與執政黨相互制衡；也有學生堅持選人不選黨。

該如何了解候選人及他的政見？學生幾乎都表示在瀏覽臉書或youtube時才會順便了解政治相關內容，不會特別看報導了解。王芝語說，國內媒體幾乎都帶有政黨色彩，因此有時會上網瀏覽較具權威性的外媒報導。