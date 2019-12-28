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韓國瑜追打新潮流 陳菊：沒關係，這是他意願表達

2019-12-28 16:55聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

總統府秘書長陳菊今天下午出席新北市立委候選人張宏陸江子翠後援會成立大會，被問及到了選舉就會不斷被當話題討論，陳菊表示，她也不參選，也不是候選人，也不當市長，會覺得說大家一直關心高雄她很感謝，對於國民黨總統候選人韓國瑜昨天在政見發表會持續追打新潮流，陳菊表示，「沒有關係，這是他願意怎麼樣表達」。

韓國瑜在政見會上繼續追打新潮流，陳菊表示，沒有關係，這是他願意怎麼樣表達，民進黨裡面有各種不同的派系，新潮流是一個派系，跟民進黨內其他派系沒有什麼不同，陳菊認為，如果大家對太抬壓新潮流，她沒有評論，會覺得說：「新潮流，到底誰是新潮流，到底誰不是？這個無法向大家報告」。

媒體問及到了選舉像台北市長柯文哲、韓國瑜都把她拿出來談，陳菊說，她不當市長很久，只是總統幕僚，她也不參選，不知道大家為什麼這樣，可能是高雄太重要，對過去12年的市政是不是非常深刻，讓高雄市民跟台灣人民給我們的肯定。

陳菊重申，她也不參選，也不是候選人，也不當市長，會覺得說大家一直關心高雄她很感謝，但對高雄只有一句話，她對市府團隊非常有信心，如果有任何的弊案，應該有證據，否則會認為只是在選舉的操作，覺得沒有任何意義，相信真金不怕火煉。

媒體追問，會不會覺得國民黨自己不團結，所以來挑撥民進黨？陳菊表示，她對國民黨陣營沒有評論，這是他們的事情，跟我們（民進黨）無關。

國民黨總統候選人韓國瑜昨天在政見發表會持續追打新潮流，陳菊表示，「沒有關係，這是...
國民黨總統候選人韓國瑜昨天在政見發表會持續追打新潮流，陳菊表示，「沒有關係，這是他願意怎麼樣表達」。記者江婉儀／攝影
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2020選舉韓國瑜陳菊

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