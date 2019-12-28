中國官員素質較好？柯文哲：媒體議會婚喪耗盡政務官力氣

台灣民眾黨主席柯文哲昨天指「中國官員素質比台灣官員好」，言論引發爭議，台灣基進抨擊是對選民過河拆橋，是騙選票的方式。柯文哲今天下午南北串聯拜票受訪時表示，那把「中國官員」改成「新加坡官員」，不就沒事了嗎？當一個民選的政務官，媒體、議會、再加上婚喪喜慶，幾乎都耗盡力氣。

台灣基進表示，沒有選民用選票給予政治人物託付與支持，哪有柯文哲現在的台北市長可以當？柯文哲在政壇上的合作對象後來幾乎都分手，就是因為柯文哲過河拆橋的惡劣個性。如今柯不想被選票控制的言論，就是打算也要對選民過河拆橋，就是典型的騙票。

台灣基進酸，有選票制度也發展的很好的國家如日本、美國、英國大有人在，但柯文哲腦中卻只有獨裁國家可當成表率，嘴巴說不想被選票控制，但從沒聽過他說不想被共產黨控制。

「那把中國官員改成新加坡的官員，不就沒事了嗎？」柯文哲說，民意代表就算了，我們的政務官特別是縣市長，花費紅白帖的時間太多，他非常了解。台灣的選舉文化，花太多時間在準備選舉。大部分的婚喪喜慶，大家都不敢不去。