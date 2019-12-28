全民瘋選舉、議會連續26年未刪預算 覺醒的公民該怎麼辦？

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民主體制沒有特效藥？

選舉從來都是民主國家的一等一盛事，特別是天天沉浸在選舉語言和選舉躁動的台灣，完全不輸「三月瘋媽祖」的遶境活動──鑾轎在百萬雜遝香客、信眾的簇擁下，浩浩蕩蕩起駕遶境，行伍壯觀，猶如出征，年年都出現許多令人感動或驚嘆的奇特景象。而去年台灣九合一的選舉，同樣也創造出諸多奇景，其中最奇特的莫過於，11月24日投票、12月25日就職後，便出現有些縣市長大位都還沒坐熱，「天天瘋選舉」的各種粉就又開始忙碌四處抬轎，隨著各政黨總統候選人的初選翩翩起舞。

其實，就算是那些狂熱推拱縣市長趕搭總統候選人熱潮的鐵粉，絕大多數的選民，也只比歷史上最短命的皇帝金末帝完顏承麟好那麼一點點。苦命的金末帝只在位擁權不到半天的時間，才出城門便死於亂軍。而代議民主制度下的「人民頭家」，差不多也在蓋完印章、繳完選票後，就可以準備下車了。這是代議民主的宿命，制度在實際運作上往往無法兼顧所有人民的平等與參與，更多時候，人民甚至連「知」的權利都沒有，例如食安問題。

誰能找出釜底抽薪的救濟辦法來？民主體制裡究竟沒有靈驗的特效藥？還是老話一句，公民參與吧。

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政府預算中的「破窗」該誰管？

身邊經常會有從政或有心往這條路走的朋友問我，參與式預算看起來過程龐雜，究竟怎麼做到的？有沒有SOP？若要認真回答起來，確實有許多流程與細節需要示範說明。不過我認為，在開講參與式預算的操作流程之前，很有必要讓所有讀者對於民意代表所擁有的「預算」有些基本概念，相信這樣應該可以增加大家對於參與式預算的切身感。

簡化來說，政府從人民、企業每年收進租稅後，就必須按照國家／地方建設的輕重緩急、市場可能出現的失靈程度，決定該把多少經費用在哪些地方，上從中央政府、下到地方政府，都必須按照各自的施政目標提出預算，並且理論上會在當年11月完成年度預算審議，通過後才稱為「法定預算」。

這份公部門單位為了施政項目，「量出為入」所編列的財務會計報表，一方面必須確保各級政府職能可以永續運作，另一方面也必須確保，政府財務收支是在合理運用的範圍內，以避免政府濫權；而負責這項審議預算工作的，針對中央政府的是立法委員，在地方則由縣市議員把關。

地方政府的年度總預算籌編及審議過程相對單純一點，以直轄市為例，基本上年度總預算應該在每年10月前送議會審議、12月前審議完畢。總預算若是在年度開始後三個月內還卡卡搞不定，市府就可以報請行政院邀集相關機關協商；一個月內再協商不成，行政院就可以直接落槌核定。

目前全台灣共6個直轄市、13個縣及3個市，所以共有22個地方議會、議員912位，每年有一兆多的地方總預算，就是靠議員們來共同把關。也就是說，縣市政府每年想花多少錢、打算花在哪裡，都必須先獲得負責看緊荷包的議員們審核同意。

這些地方政府所編列的預算中，會在各目標經費例如教育、交通、文化、社福等項目內，保留一定額度提供給議員們投入選區的建設或社團補助，我們通稱這為「配合款」或「建議款」（每年共約40億，每位議員分配200∼1200萬元不等）。「建議款」的原始目的是，議員們比市府更深入民意，想透過議員直接回應各地區需求，以提升地方行政效率。不過這項行之已久的潛規則，也是縣市預算中最為大家所詬病的部分，主要原因不外就是，議員們在這個過程中扮演一種微妙的角色： 既有審議決定權、又享有分配預算權。這種俗稱的「裁判兼球員」，確實會讓有心人挾「府會和諧」的大招牌，讓市府「配合」撥款，以致於外界常喜歡用「小金庫」、「肉桶政治」之類帶有色彩的字眼，影射這些款項可能涉及的曖昧與灰色。

當然，事實也是擺在眼前，媒體從多年前就開始披露，某些縣市連續數十年「預算零刪減」，其中審議昏迷指數接近OHCA的，當數25年連續零刪減的苗栗縣了。問題是，儘管擁有第四權的視聽媒體年年點名，昏迷的縣市依舊裝死不肯醒；在意一點的，就來個微刪減，打破連續的慣性，至少可以暫時從黑名單脫身。這個民主政治的共業之所以那麼頑強、果報不斷，就是因為政府體系與人民頭家都懶得作為，自然無法推動正向循環、達到同願。

我常在想，要在這個盤根錯節的共業底下大破大立改革哪裡是容易的事，那為什麼我們不退而求其次，先由創造良善的「別業」來突圍？畢竟，花人民的錢有誰會手軟，只有大家起而行學習如何看緊政府的大口袋，甚至直接參與政府預算的支用，才有可能一點一滴扭轉，政府預算中長年來無人看管的大小「破窗」。

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本文摘自《公民自習簿：領跑議員陳儀君教你如何用「參與式預算」成為「專案民代」，拒當政治不滿族》