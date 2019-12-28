台帛建交20週年 副總統出訪感謝帛琉總統為台灣發聲
今年是台帛建交20週年，副總統陳建仁擔任總統特使下午啟動「帛誼專案」出訪帛琉，他在桃園機場致詞時表示，兩國關係深厚穩固，在醫療、農業、教育合作密切，也期盼持續深化雙邊合作關係和交流，繼續造福兩國人民。
陳建仁表示，蔡總統在今年3月的「海洋民主之旅」的第一站就是訪問帛琉，外交部部長及原民會主委分別在今年擔任總統特使團團長，到帛琉出席重要活動。帛琉副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）及國務部長馬緹娜（Faustina Rehuher-Marugg）也在今年7月及10月分別前來臺灣訪問，這樣頻繁的互訪，凸顯台灣跟帛琉間的密切關係。這次訪問就是要代表我國政府跟人民一同歡慶建交20週年外，也將會晤帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau, Jr.），感謝他長期以來在國際上為台灣發聲，尤其在聯合國大會上，堅定呼籲國際社會正視台灣2300萬人民的權益，發言鏗鏘有力，令人動容。
台灣與帛琉共和國是在1999年12月29日建交，今年兩國邦誼正好滿20週年，陳建仁說，此行也將視察台灣協助帛琉在畜產發展上的實際成果，同時也利用這個難得的機會，感謝第一線的外交人員、駐外技術團的團員與僑胞，所做出的努力貢獻。這次訪問全程三天兩夜，訪問帛琉期間陳副總統將和帛琉高層交流，預計30日返抵國門。
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