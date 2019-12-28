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稱網軍案劇本多 謝長廷自嘲：神仙老虎狗都演遍

2019-12-28 14:14聯合報 記者蔡晉宇／即時報導

「卡神」楊蕙如網軍案爆發後，駐日代表謝長廷被外界質疑與楊蕙如關係密切。謝長廷今天在臉書發文表示，外界頻指稱自己與網軍案有關，但劇本一再變，自己從加害人忽然變成第三者，最後淪為被害人，又變成幕後指揮者，「神仙老虎狗都演遍」。

謝長廷列舉出外界對他在網軍案中所扮演角色的四種說法，劇本一是最早的藍營網站以及幾位民代指稱，楊蕙如是謝的網軍頭，其下線idcc的IP在東京代表處，懷疑用公款付錢養網軍；劇本二是張善政對記者說，「謝長廷的話不重要，他只是第三者，不必理他 」。

謝長廷表示，劇本三為國、新兩黨立委候選人近三天在記者會上所言，指謝長廷的謝系已經被殲滅，楊的網軍是由上線湯文x指揮，湯就是idcc 的本名，IP在綠委黃國書辦公室，而謝長廷也是網軍攻擊的同黨受害者之一；劇本四則是昨天藍營民代的記者會表示，謝長廷網軍還在，並深入校園，洗腦學生。

謝長廷表示，自己從加害人忽然變成第三者，最後淪為被害人，又變成幕後指揮者，劇本一再變，想好再説有困難嗎？謝說，因為許多是謠言，自然彼此矛盾百出，不知所云，「神仙老虎狗，生旦淨末丑，到底要把我抹成什麼角色？」

駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片
駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片
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網軍楊蕙如網路霸凌謝長廷

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