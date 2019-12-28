郭、宋合體為親民黨站台 左批國民黨右打反滲透法

談及昨天蔡英文總統昨指稱「反滲透法」並不反對兩岸正常交流。宋楚瑜指出，民進黨團提出的版本中，第五條明定，「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，進行遊說法第二條所定之遊說行為」，換言之，與滲透來源有接觸，把意見帶回來就有可能入罪；在公開呼籲後，民進黨團昨天也明白對定義部分要慎重，朝野協商時有所修正，這就是親民黨存在的道理。宋楚瑜競總發言人于美人也表示，昨朝野協商親民黨團就只有李鴻鈞一人孤軍奮戰，立院若要興利，就要送李正皓進國會，反映真實民意。

宋楚瑜表示，自己民國39年就在中和國小唸書，且省長任內來過中和26趟，替地方解決了淹水問題，因此對中和有很深的感情，希望大家能給李正皓這位優秀的年輕人表現機會。宋說，李正皓、自己和郭台銘三人都是被國民黨開除的，且李只是對國民黨總統候選人多說了幾句建言，就要被開鍘，「國民黨要好好加油」。