綠推藍難擋 反滲透法周二三讀幾成定局

反滲透法草案下周決戰立院。國民黨立法院黨團總召曾銘宗批評，民進黨在協商只是走過場，沒有妥協空間，國民黨不會棄守戰場，也不宜升高對立態勢避免遭民進黨反操作，扣上紅帽，國民黨下周會進場表示意見凸顯問題。民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，有任何意見都能提出，民進黨將按照程序一條一條審完，希望能在周二完成。

立法院長蘇嘉全昨召集朝野協商，3小時討論兩條，均無共識，交付周一再協商，預計周二表決拚二三讀。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，民進黨明顯在撐完過場，滲透來源語意不清，他認為應由行政院公告對岸滲透來源，避免民眾踩到紅線，且須有完整有效的救濟管道，在民眾遭指參與滲透活動時，有迴旋空間。

曾銘宗說，就連要將「國家安全」調整為「中華民國國家安全」，彰顯主權，民進黨都不願意；主席蘇嘉全更是急切要切入逐條審查，不回應在野黨聯袂要求選後審理。

曾銘宗指出，國民黨不會棄守戰場，下周一、二都會進場表示意見，凸顯問題。且他諷刺，民進黨號稱台商都支持的法案，其實法未三讀，已掀起寒蟬效應，台商不表示意見是害怕在新法上路後被「點名做記號」，成為反滲透法適用對象。

李俊俋說，要有滲透行為才會依反滲透法處理，舉例來說，陸軍退役中將吳斯懷登陸參與活動，有違反其他法律，非反滲透法，是要他回國進行宣傳或其他滲透定義的活動，才有問題。不是接觸就處理，也沒有定義不明的問題。至於救濟，因反滲透法為檢調調查，自有司法救濟管道可適用。