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【即時短評】反滲透法程序不正義 才是最大國安危機

2019-12-28 12:51聯合報 本報記者程平

民進黨跳過立院委員會審查程序，一定要在2020大選前強推反滲透法，就算蔡英文總統說可以在立院坐下來談，但民進黨團仍執意達成蔡英文設下的期限，本月31日一定要完成立法。蔡英文更說，難道要拖延到換屆來審法案。顯見民進黨自己也擔心，該法合理性恐將受到新民意的挑戰，才會想方設法趕在本會期輾壓通過。

民進黨強推反滲透法，但如此重要的立法，行政院卻沒有提出版本。行政院解釋，民選的立委提出草案，顯見該草案已反映選區民意。但如果連基層民意都已經對中共滲透感到憂心，國安單位卻沒有更早一步提出反滲透法，國安單位是不知不覺，還是怠惰失職？還是國安情治系統根本不知道如何替反滲透法辯護，才會讓民進黨跳過立院委員會審查程序，避免官員在備詢台上尷尬？

陸委會說，反滲透法針對的犯罪行為，在現行政治獻金法、總統副總統公職人員選罷法等諸多法令中本來就禁止，現在只是強化管制。但從二年前王炳忠被控疑似涉入「周泓旭共諜案」可以了解，對於民進黨所說，立法急迫是因「滲透已到家門口」，司法機關早就有充分的武器，選前硬推反滲透法，選舉宣傳意義遠大過強化管制。

此外，如果是強化管制，就應該是補充現行法的不足，因為從罪刑法定主義的角度，只有在行為時法律明文規定為犯罪行為的，才能依照法律定罪處罰。但反滲透法12條概念性的條文，根本無法更明確規定犯罪行為，反而讓握有司法權力者能自由心證，自行解釋法律。

中共對台灣的威脅與日俱增，這是不能否認的事實，但如果談到國安就無限上綱，枉顧原有正常的民主程序，讓有心者為保衛政權將司法機關東廠化，讓台灣社會為選舉而瀰漫著「麥卡錫主義」，就更凸顯民進黨完全執政的為所欲為，國家機器政黨化，那才是最大國安危機。

民進黨強推的反滲透法將於下周二在國會闖關，未來三天將是朝野攻防關鍵。 本報資料...
民進黨強推的反滲透法將於下周二在國會闖關，未來三天將是朝野攻防關鍵。 本報資料照
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民進黨反滲透法國安

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