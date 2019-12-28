反滲透法朝野激戰 綠批藍為反對而反對

民進黨力推「反滲透法」，引發國親陣營強烈批評，但據了解，民進黨方面認為這項法律事關國家安全，執政黨有責任盡速完成立法。黨內認為，藍營持續杯葛，只是選舉考量、為反對而反對。明登場的總統電視辯論會，蔡英文總統仍將親上火線說明，黨內立委也會在各地加強澄清不實資訊。

總統立委大選進入最後關頭，朝野持續在反滲透法議題交鋒。民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，蔡總統在第二及第三場政見會，將反滲透法的概念、內容，解釋得非常清楚。立這個法，主因就是中國大陸打壓、滲透台灣情況嚴重，必須積極面對處理，「完善民主防護網」。

李俊俋說，過去一段時間以來久，社會高度這個問題，基層甚至要求要盡快完成相關立法。反滲透法是希望在現有的民主機制下把漏洞補起來，「但有些人就是假裝聽不懂，刻意反對散布不實資訊」。包括行政部門與民進黨團近期密集說明釋疑，各地民代也會持續向民眾澄清藍營不實的資訊。

李俊俋表示，國民黨立法院黨團長期以來都不參與討論反滲透法議題，但昨天終於願意參與協商是好事，希望各黨能就法條內容好好討論，昨天協商沒有完成，下周會繼續。

民進黨人士表示，反滲透法相關議題並非「選前」才出現，民進黨已推動將近半年，先前國民黨採取杯葛拖延態度，根本無法就實質法案內容討論；最近藍營突然大力關心、反對，「很清楚就是選戰考量」。