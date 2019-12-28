反滲透法周二闖關 親民黨：敵對勢力難道僅中國大陸？

反滲透法成為總統政見會各方攻防焦點，明日的總統辯論會中，親民黨候選人宋楚瑜將繼續鎖定反滲透法上路後可能發生的寒蟬效應，質疑敵對勢力難道僅中國大陸？

親民黨黨務人士表示，反滲透法影響台灣人民自由與生活甚為劇大，但因為大部分人都不太了解反滲透法與他們有什麼切身關係，許多民眾並不了解在野黨反對理由，在下周二立院攻防前，有必要再向民眾論述的更清楚與他們切身權益相關影響。

黨務人士舉例，反滲透法草案內容，沒有設定主管機關，規範內容也過於空泛，是否起訴、定罪，取決於每個檢察官自己的自由心證，但我國的檢察官素質很平均嗎？都中立客觀沒有顏色？

黨務人士說，民眾只要遇到不好的司法官或有企圖的檢察官，就可能因用這套法律造成心裏恐慌的寒蟬效應；就算最後沒有因此遭定罪，但約談起訴過程，可能就讓人覺得對兩岸交流無望，也就是宋楚瑜所說的兩岸斷絕來往，「我讓你害怕你就不敢去了」。

黨務人士表示，民進黨現在的論述策略是反滲透法草案已經限定處罰範圍，指控在野黨反對是選舉操作，這是似是而非的說法。黨務人士說，不是法本身的問題，是法造成人民心理壓力問題，實質內容可能影響每個人生活。

黨務人士也反問，近來越南在太平島附近島礁建立武裝，也侵犯我們領土，這樣算不算是我國敵對勢力？黨務人士認為，除非蔡英文總統宣示放棄南海主權，否則越南當然就是潛在敬外敵對勢力，那這樣對越南人是否也應適用反滲透法。