「要一個腦袋非兩個膝蓋」 卓榮泰：不齒韓詆毀民進黨

國民黨總統候選人韓國瑜昨在電視政見會上指蔡英文總統被派系新潮流架空，民進黨主席卓榮泰今天到桃園輔選立委鄭寶清，他說，民進黨不會有人要去架空民選總統，自己也不容許謾罵、架空人民選出來的總統，韓市長在詆毀一個從台灣本土產生的政黨，令人不齒，還奉告韓市長選的是「一個腦袋不是兩個膝蓋」，要韓節制媒體上表現，並維持應有的格調。

卓榮泰一早到桃園替第4選區黨籍立委候選人鄭寶清成立大樹林競選總部站台，他說，很期待總統電視政見會3名候選人是對未來治國方向給人民很清楚輪廓跟藍圖，但如果是要一個演講或作文比賽「誰都會」，不需要透過公共資源來作文比賽，而且是批判性，相信國人看到政見發表會都滿失望的。

談及韓國瑜的新潮流架空說，卓表示，自己站在黨主席立場，現在負責這個黨，很清楚黨生態以及黨的過去現在與未來，韓國瑜說的在「現在完全不存在」，並向韓喊話「你錯了，不應該用輕蔑態度來看民進黨，如果你願意檢討看看你的國民黨提出不分區名單時候，你自己有無道德勇氣，你的副總統候選人比你勇敢，你什麼都沒有，還敢這樣批判我們民進黨！」

卓榮泰說，自己為人正正當當、實實在在，絕對不走旁門左道，「我沒被任何人架空，我也不會知道有人要架空誰，這黨不會有人要去架空民選總統，我也不容許謾罵、架空人民選出來的總統」，直言韓市長已經放棄市政，也贏不了這場選舉，卻在詆毀一個從台灣本土產生的政黨，自己相當不齒，韓若要維持總統高度請你停止。