反滲透法周二闖關 韓辦：未來政治學者恐登陸就變匪諜

民進黨力推下周二在立院完成反滲透法草案三讀，國民黨總統候選人韓國瑜陣營總發言人王淺秋今天批評，相關條文過於空泛，讓人民被入罪機會大增，現在法案還沒通過，國內以形成寒蟬效應，已經進入綠色恐怖戒嚴。

王淺秋表示，反滲透法引發高度關注，讓國人每個人都人人自危，擔心因此被影響、被打壓、被入罪，若民進黨要強行通過，國民黨團一定會全力把關，韓國瑜也會在辦論會上論述，他會以個人風格有很好的發揮。

王淺秋說，立法院立法須尊重民主法治，尊重罪刑法定主義原則，所有條文必須謹慎經過大家的討論才能通過，而不是隨便12條法案三分鐘就看完；反滲透法草案中主管機關、該有的施行細則都沒有，大家被入罪的可能性天寬地闊，隨便都可能被牽連。

王淺秋提醒，若隨便、敷衍非常籠統的法案通過，對於台灣民主倒退，回到戒嚴時代是多麼嚴重的事情。

對於民進黨總統候選人蔡英文昨天表示，堅持下周二讓反滲透法草案完成三讀，是因為屆期不連續的迫切感。王淺秋說，這是錯誤說法，否則只要明年初新國會開議，以民進黨十幾天就要通過的效率這麼高怎麼不行；至少經過這段時間，條文就可充分討論。

王淺秋說，反滲透法草案還未完成立法，寒蟬效應已經開始產生，近日教育部就發函大學提醒，兩岸交流活動須遵循相關法律規定，學校要強化自我檢核與內控，12月1日起交流要填報交流目的，說明交流內容有沒有涉及政治性。