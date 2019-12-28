維多利亞透過高市校網招生？教育局：訊息提供各校決定

家長反映在高雄市多所國小的官網上，刊出韓國瑜、李佳芬創立的雲林私立維多利亞實驗高級中學招生相關訊息，質疑是不當利用高雄國小網路資源。高雄市教育局今天表示，有關維多利亞中學辦理國小六年級學力檢測，是該校函知全國各公私立國小，請協助張貼私校訊息，由各校自行決定是否公告。不只高雄市，台南、台北等縣市也有不少學校轉知這項訊息。

家長反映，看到有些國小的官網，有雲林縣維多利亞實驗高級中學辦理109學年度小學六年級學力評量的訊息，覺得維多利亞中學是市長韓國瑜夫妻辦的學校，利用公有資源宣傳招生是不是有些不妥？

高雄市政府教育局國小教育科長曾惠蘭表示，教育局歷年來都會協助提供北部、中部、南部私立學校的招生訊息。

有關維多利亞中學辦理國小六年級學力檢測，是該校函知全國各公私立國小，請協助張貼私校訊息，由各校自行決定是否公告。並且台北市、桃園市、台中市、台南市、彰化縣、嘉義縣等縣市，都有學校轉知此項訊息。