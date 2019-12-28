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民進黨力推反滲透法 賴清德：絕不會傷害台灣民主自由

2019-12-28 11:29聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

民進黨有意在年底，立法院本會期結束前完成反滲透法立法，國內不少人，特別藍營人士擔心此舉將傷害台灣民主自由、多元包容價值，民進黨副總統候選人賴清德在台東表示，反滲透法是阻止境外勢力對台灣的滲透，不會傷害台灣的民主，也不會傷害台灣的自由。

賴清德今天上午10點半左右參加民進黨立委候選人劉櫂豪的「百工百業及台東市後援會」 成立大會，為劉櫂豪站台輔選，賴清德扺達會場時先接受媒體聯訪，作了上述表示。

被問到很多人擔心反滲透法將箝制台灣的言論自由，台灣有部分民眾主張統一，反滲透法恐讓主張統一的人噤若寒蟬，賴清德答覆說，反滲透法是要防外國勢力對台灣的滲透，民進黨過去幾十年跟著台灣人民一起打拚，建立了民主奇蹟，所以民進黨不會去傷害民主，不會去傷害自由。

他強調，「我們會經由代表人民的國會，好好去討論，我相信我們絕對能夠討論出一部，既能夠維持民主自由、重視人權的社會制度，也可以避免外國勢力的滲透的法律。」

不過，賴清德答覆媒體詢問前，先讓民進黨立院黨團幹事長劉櫂豪說明立法目的。劉櫂豪說，全世界各國都在防止外國勢力，不當介入他們國內的選舉或內政、經濟活動等，才透過法令限制。

劉櫂豪說：「但絕對不是限制我們跟國外的正常交流，也不會限制我們的言論自由，它限制的是外國勢力透過非法、不當的手段，介入我們國家的選舉或其他的內政問題的時候，我們用適當的法律，做一些規定。」

民進黨力推反滲透法，賴清德表示，絕不會傷害台灣民主自由。記者羅紹平／攝影
民進黨力推反滲透法，賴清德表示，絕不會傷害台灣民主自由。記者羅紹平／攝影
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民進黨劉櫂豪反滲透法賴清德

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