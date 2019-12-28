郭台銘酸忙結婚生子 洪慈庸反擊「女性的選擇」

鴻海集團創辦人郭台銘昨晚參加國民黨台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔的造勢晚會，酸無黨籍立委洪慈庸任職立委時忙著結婚生子。對此，洪慈庸表示，自己懷孕期間仍站上質詢台，質詢到最後一刻、會勘爭取建設，在生產前從不懈怠工作，產後也立刻復工回到崗位，對手這些批評顯示女性在職場的壓力與困難，「女性的選擇」在選舉場合卻被男性拿來質疑、攻擊，她感到難過，也非常無奈。

洪慈庸表示，郭台銘過去就曾提出「0至6歲小孩國家養」政見，表示他關心國家少子化問題，應該對孩子的愛應該是很多的，怎麼會變成「對手結婚生子」就不行？她呼籲，不要將「女性的選擇」做為選舉的攻擊或質疑標的！

洪慈庸說，這樣的攻擊也凸顯女性在工作上得碰上多少難題和壓力，得碰上多少不友善的攻擊和質疑，但很多女性都非常努力，希望男性也能給予應有的尊重，對於生兒育女有更多的體諒。

洪慈庸昨晚也在臉書PO文回擊指出，從張善政的「蔡英文沒生子不懂父母心」、到吳敦義批評蔡英文「衰尾查某」、到邱毅脫口「蔡英文算女人嗎？」，今年選舉歪樓到變成攻擊歧視女性大賽。現在再到郭台銘，拿生產作為政治攻擊的素材。