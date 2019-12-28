親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
卡神網軍案延燒
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

影／福島核電廠內部首曝光 輻射量太高只能待15分鐘

影／北投出租套房大火燒死1女 氣爆畫面曝光

郭台銘酸忙結婚生子 洪慈庸反擊「女性的選擇」

2019-12-28 11:27聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨晚參加國民黨台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔的造勢晚會，酸無黨籍立委洪慈庸任職立委時忙著結婚生子。對此，洪慈庸表示，自己懷孕期間仍站上質詢台，質詢到最後一刻、會勘爭取建設，在生產前從不懈怠工作，產後也立刻復工回到崗位，對手這些批評顯示女性在職場的壓力與困難，「女性的選擇」在選舉場合卻被男性拿來質疑、攻擊，她感到難過，也非常無奈。

洪慈庸表示，郭台銘過去就曾提出「0至6歲小孩國家養」政見，表示他關心國家少子化問題，應該對孩子的愛應該是很多的，怎麼會變成「對手結婚生子」就不行？她呼籲，不要將「女性的選擇」做為選舉的攻擊或質疑標的！

洪慈庸說，這樣的攻擊也凸顯女性在工作上得碰上多少難題和壓力，得碰上多少不友善的攻擊和質疑，但很多女性都非常努力，希望男性也能給予應有的尊重，對於生兒育女有更多的體諒。

洪慈庸昨晚也在臉書PO文回擊指出，從張善政的「蔡英文沒生子不懂父母心」、到吳敦義批評蔡英文「衰尾查某」、到邱毅脫口「蔡英文算女人嗎？」，今年選舉歪樓到變成攻擊歧視女性大賽。現在再到郭台銘，拿生產作為政治攻擊的素材。

【相關閱讀】


‧ 第三勢力能崛起嗎？ 從政黨票得票趨勢一次看
‧ 2004-2016歷屆立委席次增減 看各黨勢力如何變
‧ 藍綠變天一瞬間！歷屆大選得票數比較
鴻海集團創辦人郭台銘昨晚參加國民黨台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔的造勢晚會，酸無...
鴻海集團創辦人郭台銘昨晚參加國民黨台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔的造勢晚會，酸無黨籍立委洪慈庸任職立委時忙著結婚生子。記者黃仲裕／攝影
分享
鴻海集團創辦人郭台銘昨晚參加國民黨台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔的造勢晚會，酸無...
鴻海集團創辦人郭台銘昨晚參加國民黨台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔的造勢晚會，酸無黨籍立委洪慈庸任職立委時忙著結婚生子。對此，洪慈庸表示感到難過，也非常無奈。圖／洪慈庸競選總部提供
分享

2020選舉2020立委選舉2020選舉台中市立委洪慈庸郭台銘楊瓊瓔

延伸閱讀

選戰倒數 大咖助選對尬強強滾

郭台銘盧秀燕同台挺楊瓊瓔 酸洪慈庸選後忙結婚...

郭台銘到台中輔選 為還柯媽媽一個道歉

郭台銘挺盧秀燕砍中火機組 批「用肺發電確實不...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

強碰？賴嘉倫、安定力量同時掃街 黃國昌：平常心看待

2019-12-28 10:58

未婚媽泣訴未婚少女生子墮胎問題 賴神：應專案協助

2019-12-28 10:03

王啟澧晚間造勢大會安排神秘嘉賓 王金平通告就是我

2019-12-28 10:02

棄洪秀柱挺王定宇？里長對「綠營拔樁」之說現身解釋

2019-12-28 10:01

自備早餐與賴清德聚餐遭批小氣 劉櫂豪陣營：防有心人操作

2019-12-28 09:20

彰化一選區／推動離岸風電 藍綠選將樂觀看待

2019-12-27 23:47

化危機為轉機 候選人展現高智慧

2019-12-27 23:43

選戰倒數 大咖助選對尬強強滾

2019-12-27 23:38

「南北眾貫線」啟動 柯文哲今全台車隊掃街

2019-12-27 23:27

養網軍攻擊黃偉哲？陳亭妃澄清

2019-12-27 23:26

雲林一選區／台78甲線卡關13年 選將交鋒

2019-12-27 23:25

宣傳車傳暴力糾紛？蘇治芬要求道歉 張嘉郡批奧步

2019-12-27 23:23

最後2周衝刺！蔡英文助選檔期難排 侯友宜邀約不斷

2019-12-27 23:23

金門選區／醫療之「痛」 加強後送品質、時效

2019-12-27 23:22

選舉燒錢 藍綠推小物盼「補洞」

2019-12-27 23:22

張善政挺傅崐萁 藍花蓮黨部遺憾

2019-12-27 23:19

市場拜票眉角多 擁抱、叫賣都來

2019-12-27 23:17

台東選區／減輕育兒負擔 3候選人獻策

2019-12-27 23:16

年關將近 候選人推賀歲小物炒熱氣氛

2019-12-27 23:05

連勝文高屏輔選：國民黨團結 一天就夠了

2019-12-27 22:53

朱立倫澎湖輔選 指藍營整合日益穩健

2019-12-27 22:47

區里長被動員造勢？ 黃偉哲否認

2019-12-27 22:43

桃市選情緊繃反賄交鋒 竹市綠嗆告藍營、時力

2019-12-27 22:42

王定宇洪秀柱競爭激烈互不人身攻擊 柱姐有趣看板吸睛

2019-12-27 22:06

郭台銘盧秀燕同台挺楊瓊瓔 酸洪慈庸選後忙結婚生小孩

2019-12-27 21:33

「花媽」幫黃國書助選 台中也要拼八仙過海

2019-12-27 19:10

「龍介仙」讚李中問政認真 讓他進立院查民進黨弊案

2019-12-27 19:09

影／彰化立委盼能上幾席？ 卓榮泰：不會算命 但一定拚命

2019-12-27 18:57

張善政挺傅崐萁 藍黨部批脫軌表遺憾

2019-12-27 18:07

隨林佳瑋中壢新明市場拜票 徐永明：她是我的接班人

2019-12-27 17:56

有人下鄉有人用line拉票 高市一選區攻防大不同

2019-12-27 17:53

雲林宣傳車疑遭暴力？蘇治芬要道歉、張嘉郡控奧步

2019-12-27 17:24

影／軍公教年改陳建仁感謝王定宇 王稱讚陳最佳副總統

2019-12-27 17:21

身心障礙者力挺 劉建國提出四政見

2019-12-27 16:51

藍強調「校園毒品零容忍」綠尊重主張支持5克立法

2019-12-27 16:45

身障者來挺進立院 謝淑亞喊修法身障勞工比照公務員

2019-12-27 16:33

連勝文輔選葉壽山 嗆屏東綠營執政人口嚴重流失該檢討

2019-12-27 15:51

卓榮泰：民進黨輔選明年全國大活動大車掃陸續展開

2019-12-27 15:50

就讀台大EMBA復旦班為中國勢力扶持？戴寧：疑對手抹紅

2019-12-27 15:48
看更多

熱門文章

挺以核養綠寫幾十萬字 王明鉅自爆：我一點也不愛核能

2019-12-27 15:50

政見會／抓到了！韓國瑜拿證據直指民進黨這些人去大陸喝酒跳舞

2019-12-27 20:56

影／郭台銘酸韓做「高等瑜伽」 讓柯文哲笑到岔氣

2019-12-27 11:40

蔡政府強推「反滲透法」惹3爭議 整理包一次看清

2019-12-27 14:53

藍營認證的十大青年楷模榜首 口譯哥趙怡翔回應了

2019-12-27 17:00

龔明鑫批韓國瑜政見空洞 孫大千提七問題質疑

2019-12-27 13:48

1200字全文／力挺韓國瑜 劉兆玄眼中「見林的政治領袖」

2019-12-27 16:43

政見會／學者：韓國瑜遇強則強 蔡英文反打出韓的士氣

2019-12-27 21:31

影／若不為選舉操作 國民黨支持反滲透法立法

2019-12-27 15:17

蔡英文說用命發電？黃士修：沒發過電的核四保警命沒了

2019-12-27 12:11

國軍莒光園地秀F-16V戰力 空軍AIM-9X飛彈首曝光

2019-12-27 15:38

政見會最終局 韓國瑜被問敏感議題雙手比讚不說話

2019-12-27 18:18

政見會／學者看政見：韓性別歧視回擊打得好 反滲透法宋直搗蔡

2019-12-27 21:48

影／郭台銘：總統大選我是不會投給蔡英文的

2019-12-27 19:08

【重磅快評】忘記蔡英文要清算柯文哲？柯媽媽用心良苦

2019-12-27 17:15

韓國瑜1229造勢晚會交通動線出爐 警：管車不管人

2019-12-27 17:23

政見會／金句看這裡！盤點最終場「總機」大戰「讀稿機」交鋒

2019-12-27 22:10

謝龍介：民調封關日 呼喚支持浮出水面表態

2019-12-27 19:09

政見會／諷蔡英文博士學歷造假？宋楚瑜穿博士服說母校有我論文

2019-12-27 19:36

強推反滲透法？ 林飛帆：只有白狼、邱毅和吳斯懷需擔心

2019-12-27 12:27

國民黨懸賞楊蕙如100萬 柯文哲：理論上全球肉搜找得到

2019-12-27 14:32

吃鍋巧遇謝長廷被酸「草率」 韓國瑜：他應先檢討自己

2019-12-27 12:05

票投蔡英文？陳佩琪：不投給把先生往死裡打的網軍頭子

2019-12-27 21:20

全國2247位法律人連署 逾8成法官籲陳師孟「自律自重」

2019-12-28 00:41

政見會／蔡英文批不尊重女性 韓國瑜：妳用國家機器對付我太太

2019-12-27 20:50

再轟高雄慶富案 柯文哲：當年有拉法葉、現在有慶富

2019-12-27 14:50

郭台銘盧秀燕同台挺楊瓊瓔 酸洪慈庸選後忙結婚生小孩

2019-12-27 21:33

影／ 柯媽稱柯文哲是綠底會投蔡！柯笑翻：你問陳佩琪看看

2019-12-27 16:41

政見會／蔡英文批「韓總機」 韓國瑜：你的讀稿機享譽海內外

2019-12-27 20:09

陳學聖緊咬趙正宇「無黨身分」桃園第六選區砲火猛烈

2019-12-27 13:51

王定宇洪秀柱競爭激烈互不人身攻擊 柱姐有趣看板吸睛

2019-12-27 22:06

政見會／韓國瑜諷蔡英文：被新潮流架空 晚上邱義仁當總統

2019-12-27 19:40

【即時短評】宋微言大義 蔡聽得進去？

2019-12-27 23:39

決戰中台灣！韓國瑜、蔡英文相隔6天造勢隔空對尬

2019-12-27 16:32

重現吃車輪餅、死亡之握 馬英九「馬大九貼圖」今上線

2019-12-28 10:06

謝龍介：大型造勢活動很燒錢 若有動員更是嚇人

2019-12-27 18:00

年度第一大新聞 「總統專機私菸案」奪最高票

2019-12-27 15:23

陳麗玲單挑王定宇辯反滲透法 原來他們是武陵同屆同學

2019-12-27 15:06

「記得喔！」21位網紅合體拍影片籲青年返鄉投票

2019-12-27 13:45

學者評論／蔡酸「韓總機」 韓逆襲搶分 宋直搗黃龍

2019-12-28 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top